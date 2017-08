Nová škola v Chorvátskom Grobe je pripravená prijať viac ako 120 detí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chorvátsky Grob 31. augusta (TASR) – Medzi nové školské zariadenia sa s nástupom nového školského roka definitívne zaradí i modulová základná škola v Chorvátskom Grobe, v časti Čierna Voda. Do školy, ktorá má zmierniť dlhoročný a vypuklý problém s nedostatočnou kapacitou školských zariadení v dynamicky sa rozrastajúcej obci, nastúpi 4. septembra 122 detí do šiestich tried prvého až štvrtého ročníka.uviedol starosta obce Radovan Benčík.Dodal, že v budove ZŠ budú zároveň dve škôlkárske triedy.vysvetlil starosta. Po skolaudovaní budovy MŠ sa v nej okrem dvoch tried, ktoré sa tam presunú z budovy základnej školy, otvoria ďalšie štyri triedy.dodal Benčík.S výstavbou novej modulovej ZŠ s MŠ v Javorovej aleji začali koncom októbra 2016. Hoci mala byť dokončená už začiatkom apríla tohto roku, na konci júla skolaudovali iba časť, ktorú tvorí ZŠ s jedálňou. Projekt poznačil spor vedenia obce a časti miestnych poslancov. Výstavbu mala obec pôvodne financovať kombináciou vlastných zdrojov, dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a bankového úveru. Poslanci však zrušili už predtým schválený úver a viackrát negatívne reagovali na jeho opätovné schválenie. Argumentovali tým, že starosta obce bez súhlasu väčšiny poslancov vymenil pôvodne určený pozemok obce na výstavbu za iný, ktorý nebol v obecnom majetku a nebol ani napojený na všetky inžinierske siete. Poukazovali pritom na možné prepojenie so záujmami súkromného investora plánujúceho výstavbu v blízkej lokalite.Obec tak na výstavbu doteraz použila vlastné zdroje (približne 1.000.000 eur) a dotáciu ministerstva školstva (753.000 eur celkovo, doteraz vyčerpaných 630.000 eur). Na dofinancovanie podstatnej časti zostávajúcej sumy chce obec využiť eurofondy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), zvyšok, ako priznal starosta, bude musieť vykryť úver. Pôžičku už pritom nemajú zablokovať ani v obecnom zastupiteľstve." informoval Benčík.Potreba výstavby školy v Čiernej Vode vznikla už od začiatku budovania tejto lokality, čo je zhruba od roku 1998. V obci sa momentálne nachádza škola v pôvodnej časti Chorvátskeho Grobu, kde už nie sú ďalšie kapacity na umiestnenie detí. Veľká časť školákov vyšších ročníkov, cestuje za vyučovaním do škôl v Bratislave.