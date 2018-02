Nová škôlka v Petržalke pre 150 detí sa kolauduje

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. februára (TASR) – Nová materská škola (MŠ) na Vyšehradskej ulici v bratislavskej Petržalke sa momentálne kolauduje. Sedemtriedna škôlka pre zhruba 150 detí vznikla rekonštrukciou dlhé roky chátrajúceho objektu.uviedol pre TASR prednosta petržalského miestneho úradu Miroslav Štefánik. Stavebný úrad síce podľa neho mal drobné výhrady z bezpečnostného hľadiska, ale ide vraj len o operatívne veci, ktoré by už mali byť zabezpečené.doplnil Štefánik.V súčasnosti prebieha verejná súťaž na dodávateľa úpravy exteriéru, teda okolia novej škôlky. Súťaž by mala byť ukončená v krátkom čase a hneď, ako to poveternostné podmienky dovolia, nastúpi vysúťažený dodávateľ. Ide napríklad o hracie prvky, sadovú úpravu či závlahu trávnika.Materská škola by mala byť otvorená k začiatku septembra.priblížil Štefánik. V škôlke je už poverený zamestnanec, ktorý plní úlohu riaditeľa, vypísané sú výberové konania na jednotlivých zamestnancov. Pri ich hľadaní by mal mestskej časti pomôcť okrem iného aj náborový príspevok. Ten mestská časť, po schválení rozpočtu miestnymi poslancami na tento rok, zavádza pre nových pracovníkov v škôlkach, od učiteľov cez vychovávateľov, upratovačky a kuchárky.Rekonštrukčné práce na Vyšehradskej ulici sa začali začiatkom minulého roka. Náklady predstavujú zhruba dva milióny eur, z čoho 400.000 eur je dotácia od štátu, zvyšok financuje mestská časť cez úver.V súčasnosti je Petržalka zriaďovateľom 23 materských škôl, ktoré navštevuje viac ako 2600 detí. Od septembra by k nim mali pribudnúť škôlky na Vyšehradskej a Turnianskej ulici.