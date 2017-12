Nová stratégia by mala vniesť do tvorby zákonov jednoduchosť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. decembra (TASR) - Implementáciou Stratégie lepšej regulácie RIA (Regulatory Impact Assessment – posudzovanie vplyvov navrhovaných regulácií) by sa mala vniesť do procesu prípravy legislatívy zásada jej jednoduchosti a zrozumiteľnosti, teda písať legislatívne normy v takej podobe, aby boli pochopiteľné pre všetky subjekty, ktorých sa týkajú. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiáluktorým by sa mala v najbližšom období zaoberať vláda.Efektivita, transparentnosť a otvorenosť by sa mala docieliť najmä dôsledným dodržiavaním a využívaním analýz vplyvov a konzultácií s odborníkmi a verejnosťou, posilnením prístupu k informáciám, dátam a odborným stanoviskám. Neodmysliteľnou súčasťou hodnotenia vybraných vplyvov je konzultačný proces, a teda aj zaangažovanie širokej verejnosti do prípravy dokumentov s cieľom zvýšiť kvalitu prijímaných dokumentov a legislatívnych noriem.Pointou lepšej regulácie a predloženej stratégie však nie je "bezhlavá" deregulácia, ale definovanie racionálnych cieľov regulácie a spôsobov naplnenia týchto cieľov na základe jasných a kvantifikovateľných indikátorov podporených odbornou diskusiou.spresnil rezort hospodárstva.Agenda lepšej regulácie je kľúčovým predpokladom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť podnikov a ich potenciál vytvárať nové pracovné miesta. Medzi jej hlavné aspekty patrí skvalitnenie procesu prípravy a tvorby právnych predpisov a strategických dokumentov na základe systematického uplatňovania princípov otvorenosti, zrozumiteľnosti a zapojenia verejnosti pri ich príprave, dôslednom hodnotení vplyvov a konzultácie s dotknutými subjektmi. V prípade legislatívy ide o snahu o sprehľadnenie a zjednodušenie existujúcich právnych predpisov.Materiál je podľa MH SR rozdelený do dvoch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá doterajšími aktivitami v rámci agendy lepšej regulácie na národnej úrovni. Zahŕňa stav implementácie agendy lepšej regulácie na Slovensku od roku 2007. Druhá kapitola konkretizuje základnú víziu lepšej regulácie v SR do roku 2020 z hľadiska obsahového, finančného a časového.Vládny materiál obsahuje dve prílohy. Prvá príloha je zameraná na teoretické východiská agendy lepšej regulácie na globálnej úrovni, teda obsahuje základné definície princípov a nástrojov lepšej regulácie a prostredníctvom príkladov vysvetľuje ich uplatňovanie v praxi rôznych krajín EÚ či OECD. Druhá príloha hodnotí odporúčania OECD pre SR pre lepšiu reguláciu z hľadiska dosiahnutého pokroku v ich napĺňaní.Materiál je výsledkom konzultácií so zástupcami ústredných orgánov štátnej správy a zástupcami podnikateľskej obce. Pri jeho príprave sa tiež uskutočnili individuálne rokovania a konzultácie najmä so subjektmi zapojenými do posudzovania vplyvov a participatívnej tvorby verejnej politiky, ako aj so zástupcami iniciatívy pre vládu zákona a Združením podnikateľov Slovenska, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do procesu konzultácií. Zároveň bolo obsahové zameranie materiálu, ako požiadavka na návrhy a podnety k príprave dokumentu, predložené na konzultácie s verejnosťou prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej na portáli Slov-Lex.