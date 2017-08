Nová stupnica hurikánov naznačila, že Harvey bude monštrum

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. augusta (TASR) – Keď sa Harvey blížil k pobrežiu Texasu, bol hurikánom 4. kategórie. Potom zoslabol na tropickú búrku, no napriek tomu priniesol skazu ako hurikán. Tradičná kategorizácia hurikánov ho totiž neodhadla, nová by to mohla zmeniť. Informovala o tom dnes americká verejnoprávna rozhlasová stanica NPR.uviedla NPR.V súčasnosti vedci pri hurikánoch merajú rýchlosť vetra za krátky časový úsek. Čím rýchlejší vietor, tým silnejší hurikán (kategórie od 1 do 5). Táto kategorizácia však nehovorí o tom, ako dlho taký vietor potrvá a ako rýchlo sa bude "veterné pole" presúvať.A práve toto zohľadňuje nová stupnica - index potenciálu skazy. Podľa nej mal byť Harvey veľmi zlý.vysvetlil James Done z Národného centra pre atmosférický výskum v štáte Colorado.Harvey sa po dlhú dobu presúval veľmi pomaly, čo mu umožnilo zaliať Texas obrovským množstvom vody.James Done pomohol vyvinúť nový index pre poisťovne, ktoré chceli byť schopné lepšie predpovedať, koľko ich bude daná búrka alebo hurikán stáť. Pre NPR neuviedol, či a kedy ho začnú využívať meteorológovia.