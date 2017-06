Nová Vlárska Kramáre od JTRE

Nová Vlárska Kramáre Foto: J&T REAL ESTATE Foto: J&T REAL ESTATE

Bratislava 13. júna (OTS) - Na projekte Nová Vlárska Kramáre ohlásil spoluprácu s najväčším realitným fondom na Slovenku NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., ktorý patrí do portfólia PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s. S výstavbou a predajom sa plánuje začať už o niekoľko mesiacov.Tento stavebný zámer nie je prvým projektom spoločnosti J&T REAL ESTATE v obľúbenej lokalite. „“, opisuje zámer projektu, výkonný riaditeľ spoločnosti J&T REAL ESTATE. Rozhodnutie o spolupráci deklaruje Vladimír Salkovič, člen predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s., ako premyslený strategický zámer podložený odbornosťou a zodpovedným prístupom. „.“Moderný, rezidenčný projekt vznikne v bratislavskej časti Kramáre na Vlárskej ulici. Svojim budúcim obyvateľom prinesie 84 bytov v dvoch nízkopodlažných bytových domoch. V ponuke budú 2-izbové, 3-izbové a štvorizbové byty s veľkými terasami a tiež bezbariérové byty. Okrem výbornej občianskej vybavenosti a dostatku súkromia, poskytne obyvateľom vytúžený komfort dvor určený na oddych a vlastné detské ihrisko. Aktívne bývanie pri lese a zároveň v blízkosti centra mesta, dostatok parkovacích miest v podzemnej garáži ako aj na vonkajších parkovacích státiach sú výhody tohto kvalitného projektu v obľúbenej lokalite.Viac informácií o projekte na www.novavlarska.sk