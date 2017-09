Nová Vlárska Kramáre už v predaji Foto: J&T REAL ESTATE Foto: J&T REAL ESTATE

Bratislava 19. septembra (OTS) - Projekt je ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí uprednostňujú súkromie a rodinnú atmosféru. Najmenších obyvateľov poteší detské ihrisko a zeleň priamo pri dome.Budúci majitelia majú možnosť výberu od dvojizbových až po veľkorysé štvorizbové byty. Pekný výhľad, nielen z najvyšších podlaží, umocnia priestranné balkóny a terasy. K dispozícii sú aj dva bezbariérové byty na prízemí. Ceny bytov sa pohybujú od 125.640 eur vrátane DPH za dvojizbový byt, 170.040 eur vrátane DPH za trojizbový až po štvorizbové penthousy s terasami a výhľadom za 355.800 eur vrátane DPH. Parkovacie miesto je možné kúpiť od 8.400 eur vrátane DPH. Súčasťou ceny je kvalitné štandardné vybavenie a pivničná kobka. Domy sú vybavené solárnymi panelmi, ktoré zabezpečia k prírode šetrnejšiu výrobu teplej úžitkovej vody.Projekt Nová Vlárska Kramáre sa nachádza v ideálnej lokalite pri lese a pritom iba pár minút autom od bratislavského centra. Vhodný je pre aktívnych ľudí, milovníkov prírody, športu i rodiny s deťmi.“ konštatuje výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATEZačiatok výstavby je plánovaný na koniec roka 2017 a prví obyvatelia sa budú môcť nasťahovať do svojich domovov v lete 2019.J&T REAL ESTATE spolupracuje na projekte Nová Vlárska s najväčším realitným fondom na Slovensku NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s., ktorého čistá hodnota majetku presahuje 680 miliónov eur. Realitný fond patrí do portfólia PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s.