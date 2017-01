Nová výška preddavkov na zdravotné poistenie sa platí vo februári

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. januára (TASR) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatitelia musia novú výšku preddavku na zdravotné poistenie za január tohto roka zaplatiť do 8. februára. Od januára 2017 sa totiž mení minimálna výška odvodov na zdravotné poistenie, ktorá sa odvíja od výšky priemernej mesačnej mzdy.Od januára sa tak zmenil aj minimálny preddavok na poistné. Minimálny preddavok je v sume 61,81 eura. V prípade osôb, ktoré majú zníženú sadzbu poistného, je to suma 30,9 eura. Samostatne zárobkovo činné osoby už nemusia po novom písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné.Novela zákona o zdravotnom poistení tiež od nového roka priniesla zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu. To sa týka príjmov zo zamestnania, príjmov z podnikania, kapitálových príjmov a ostatných príjmov, kde poistenec zaplatí preddavky respektíve poistné z celého vymeriavacieho základu.Preddavky treba platiť riadne a včas, v opačnom prípade sa nedisciplinovaní platitelia môžu objaviť v zozname dlžníkov. Tí majú u lekára či v nemocnici nárok iba na neodkladnú život zachraňujúcu zdravotnú starostlivosť. Plánovanú zdravotnú starostlivosť, ako napríklad kúpele, im zdravotná poisťovňa neuhradí.