Nováčik prekvapili, vybitý Pomajbo. Spoločne pomohli chorým deťom.

Zoznam jazdcov MISIA 07

Siedmy rok sa koná pod taktovkou režiséra Nikitu Slováka charitatívny projekt MISIA – Aby bol svet lepší, ktorý vymyslel a prvýkrát v Čechách realizoval herec Petr Forman a David Voverka. Nechali sa inšpirovať filmom Vratne lahve. MISIA sa po prvýkrát konala v roku 2010 v Prahe. Dnes sa na Slovensku konal už siedmy ročník a zúčastnila sa ho päťdesiatka známych osobností.Dnes sa prvýkrát zúčastnili MISIE aj hokejisti Miro Lažo a Ľubomír Višňovský. Ľubovi sa podarilo vyzbierať viac ako tisíc eur. Spoločne s ostatnými cyklokuriérmi prispeli vyzbieranými finančnými prostriedkami na nákup zdravotných pomôcok pre postihnuté deti. Všetci členovia MISIE od začiatku vedia, pre koho dnes bicyklovali. Tento rok sa zbierali pomôcky pre Klárku, Damiánka, Viktorku, Huga, Andrejku, Imricha, Elizabeth, Alexa, Martinku, Emu.Známe osobnosti dnes zažívali aj prekvapivé momenty. Okrem peňazí si od ľudí, ktorí si ich objednali, odnášali aj čerešne, keksíky, kávu a Nikita Slovak si od darcu odniesol aj bublaninu. Strastiplnú cestu v tomto projekte dnes zažíval Roman Pomajbo, ale aj napriek tomu mu to úsmev z tváre nezobralo a naďalej pomáhal v zbierke. Najprv na svojej elektrickej motorke dostal defekt, neskôr sa mu vybila baterka na druhom konci Bratislavy. Napokon ho úplne cudzí ľudia odviezli domov. Aj o tomto je projekt Misia. O pomáhaní druhým len preto, aby bol svet krajší. A bez pomoci partnerov by sa projekt nedal realizovať. Hlavným partnerom tohto ročníka boli Pivovary Lobkowicz. Pomohli realizovať hlavný štáb Misie priamo na námestí Eurovea a zabezpečiť chod dispečingu. Všetci, ktorí sa podieľajú na Misii, vrátane osobností bezplatne venujú svoj čas a námahu pre deti, ktoré potrebujú pomoc.Veľmi často sa organizátori projektu stretávajú aj s dopytom po realizácií MISIE aj mimo Bratislavy. Preto už túto jeseň sa uskutoční tento výnimočný projekt historicky po prvý krát mimo hlavného mesta a to hneď v strede Slovenska – v Banskej Bystrici.1. Nikita Slovák, režisér2. Veronika Lučeničová Gabčová, výtvarníčka3. Vladimír Pagáč, veterinár4. Zuzana Rehak Štefečeková, strelkyňa, olympionička5. Svište, hokejisti6. Robo Papp, spevák7. Linda Ballová, operná speváčka8. Katka Jesenská, moderátorka9. Vladimír Grežo, riaditeľ BKIS10. Martin Korbelič, šéfkuchár11. Róbert Halák, herec12. Monika Ščevovichová + Soňa Zverková, novinárky13. Petra Ázacis Kuťková, šport. moderátorka, komentátorka14. Lucia Hurajová, herečka15. Mária Vaškovičová, producentka16. Janka Lieskovská, herečka17. Eňa Podzámska, herečka18. Juraj Hrčka, herec19. Lucia Lužinská, herečka, speváčka20. Svetlana Rymarenko, speváčka21. Anka Repková, speváčka22. Soňa Štefková, modelka23. Michell Galo, výtvarníčka24. Marcel Forgáč, moderátor25. Robo Jakab, herec26. Martin Mňahončák, herec27. Zuzana Vačková, herečka28. Marcel Nemec, herec29. Baša Števulová, snowboardistka30. Majo Labuda, herec31. Jany Landl, osobný tréner32. Miro Lažo, hokejista33. Jana Galaxia Brisudová, sochárka34. Jana Wagnerová, herečka35. Matej Beňuš, vodný slalomár, olympionik36. Danica Jurčová, herečka37. Juraj Bača, herec38. Andrea Zimányiová, speváčka39. Marián Mitaš, herec40. Radovan Bránik, novinár41. Martin Valihora, hudobník42. Karin Haydu, herečka43. Ludwig Bagin, moderátor44. Zuzka Tlučková, herečka45. Slavo Solovič, hudobný skladateľ46. Ľubomír Višňovský, hokejista47. Roman Pomajbo, herec