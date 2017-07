Nováčik z Nitry s jasnou stratégiou, Galád: Chceme robiť ľuďom radosť

Ivan Galád (v popredí). Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Nitra 20. júla (TASR) - Po troch rokoch sa do futbalovej Fortuna ligy vrátil tradičný účastník FC Nitra. Nováčik chce vo svojej obnovenej premiére predvádzať atraktívny futbal a postupne budovať silné mužstvo.Nitrania skončili v sezóne 2016/17 v druhej lige na druhom mieste, ale zasadnutie Prezídia Únie ligových klubov (ÚLK) odsúhlasilo zaradenie klubu do najvyššej súťaže na úkor FC VSS Košice.vyjadril sa predseda predstavenstva FC Nitra Marián Valenta.Mužstvo trénera Ivana Galáda prešlo počas letného obdobia len minimálnymi zmenami, káder opustili Marián Kolmokov a Peter Lupčo. Z dorastu prišli brankár Dávid Šípoš, obranca Lukáš Fabiš a stredopoliar Martin Macho. Jediná posila "zvonka" je zatiaľ Tomáš Kóňa, nitriansky odchovanec sa vrátil do známeho prostredia po viac než siedmich rokoch.uviedol Kóňa. Vedenie klubu zároveň deklarovalo, že aj naďalej bude dávať príležitosť hráčom z vlastnej liahne. Galád však plánuje posilniť tím ešte o dvoch hráčov, ich angažovanie nechce unáhliť:Nováčik odohral v príprave päť stretnutí s bilanciou dvoch víťazstiev, jednej remízy a dvoch prehier. Dôležitý bol podľa kormidelníka Nitry najmä tréningový proces. V meste pod Zoborom sa pred novou sezónou nehovorí o konkrétnych výsledkových cieľoch, priorita je prilákať diváka na štadión.povedal Galád.Nitrania privítajú hneď na úvod doma úradujúceho majstra, v sobotu 22. júla o 18.30 h si zmerajú sily s MŠK Žilina.vyhlásil kapitán Nitry Miloš Šimončič.