Nováčikom roka v NHL bude jeden z trojice Laine, Matthews, Werenski

Zach Werenski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. apríla (TASR) - Ocenenie Calder Trophy pre najlepšieho nováčika v hokejovej NHL získa jeden z trojice Patrik Laine (Winnipeg Jets), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets). Menoslov finalistov zverejnilo vedenie profiligy v noci na piatok. Víťaza oznámia počas slávnostného galavečera, ktorý je na programe 21. júna v lasvegaskej T-Mobile Aréne.Najväčším favoritom na zisk ocenenia je jednotka draftu 2016 Matthews. Devätnásťročný útočník vyhral hodnotenie nováčikov v góloch (40), kanadských bodoch (69) a v počte striel (279). So 40 presnými zásahmi bol spoločne s Rusom Nikitom Kučerovom (Tampa Bay Lightning) druhým najlepším strelcom celej súťaže. Zažiaril hneď pri svojom debute, keď v prvom profiligovom zápase strelil štyri góly. So 69 bodmi zároveň vylepšil nováčikovský rekord klubu. Prekonal zápis Slováka Petra Ihnačáka, ktorý vo svojom premiérovom ročníku v NHL (1982/1983) nazbieral v drese Toronta 66 bodov (28+38).Fínsky útočník Laine, ktorý v stredu oslávil 19. narodeniny, zaznamenal v 73 zápasoch 64 kanadských bodov za 36 gólov a 28 asistencií. S 36 presnými zásahmi bol top kanonierom svojho klubu a svojim počinom napodobnil Sidneyho Crosbyho, ktorý vo veku 18 rokov vstúpil do NHL v sezóne 2005/06 39 gólmi.Werenski bol suverénne najproduktívnejším nováčikom medzi obrancami. Ofenzívny bek Columbusu dosiahol 11 gólov, 36 asistencií a v hodnotení plus/mínus mal 17 plusových bodov.