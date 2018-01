Nováčikom v americkej futbalovej lige bude od roku 2020 klub z Miami

DAVID BECKHAM na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. januára (TASR) - Novým účastníkom americkej futbalovej ligy Major League Soccer (MLS) bude Miami. V pondelok to potvrdila skupina investorov vedená bývalým hráčom Davidom Beckhamom. Informovala AP.Nový klub by sa mal pripojiť do ligy v roku 2020. Informáciu potvrdilo už aj vedenie MLS na Twitteri. Beckham, ktorý skončil s profesionálnym futbalom v roku 2013, povedal miestnym fanúšikom na mestskom štadióne Arsht Centre, že Miami je mestom snov a má skvelých fanúšikov. Bývalý hráč Los Angeles Galaxy prezradil, že rokovania boli náročné a začali už vo februári 2014. Klub by mal hrať v aréne Miami Overtown s kapacitou 25.000 divákov.Nový tím ešte nemá oficiálne meno ani farby, ale Beckham vyzval fanúšikov, aby pomohli pri formovaní identity nového klubu.povedal Beckham.Jeden klub z Miami už v MLS pôsobil, Miami Fusion založili v roku 1997, ale v roku 2001 zanikol.