Novak: Rusko plní dohody s OPEC, znížilo produkciu o vyše 307.000 bpd

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 2. augusta (TASR) - Rusko znížilo minulý mesiac produkciu ropy v porovnaní s objemom spred dohody o redukcii ťažby o vyše 307.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Uviedol to tento týždeň ruský minister energetiky Alexander Novak.Ako informoval, produkcia ropy v Rusku klesla v júli v porovnaní s októbrom 2016 o 307.600 barelov denne.povedal Novak pre novinárov poukazujúc na dohodu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších krajín o obmedzovaní ťažby.OPEC spolu s ďalšími 11 producentmi mimo ropného kartelu, vrátane Ruska, sa najskôr koncom roka 2016 dohodli na prvej fáze programu obmedzovania ťažby s cieľom znížiť prebytky na svetových trhoch, a tým posilniť ceny ropy. Pôvodne bola dohoda stanovená na šesť mesiacov od začiatku roka do konca júna. Ako sa však ukázalo, efekt na ceny ropy príliš výrazný nemala, a tak sa na schôdzke koncom mája vo Viedni producenti dohodli na predĺžení programu redukcie ťažby o ďalších deväť mesiacov. To znamená do konca marca budúceho roka.