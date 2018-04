Novartis kupuje americkú biotechnologickú firmu AveXis za 9 mld. USD

Spoločnosť Novartis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 9. apríla (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis kupuje americkú biotechnologickú spoločnosť AveXis. Za firmu ponúka takmer 9 miliárd USD. Prevzatím AveXisu získa švajčiarsky koncern aj prístup k terapii pre pacientov so spinálnou svalovou atrofiou (SMA).Ako uviedla agentúra Reuters, za jednu akciu spoločnosti AveXis ponúka Novartis 218 USD, čo predstavuje 72-% prémiu oproti priemernej cene akcií AveXisu za posledných 30 dní. Celková hodnota kontraktu tak dosahuje 8,7 miliardy USD (7,11 miliardy eur) v hotovosti.Nový šéf Novartisu Vas Narasimhan, ktorý do funkcie nastúpil 1. februára, by mal mať na akvizíciu dostatok financií, keďže len koncom marca sa Novartis dohodol s britskou spoločnosťou GlaxoSmithKline, že jej predá svoj podiel v spoločnom podniku Consumer Healthcare zameranom na oblasť zdravia spotrebiteľov. Za 36,5-% podiel Novartisu v spoločnom podniku zaplatí GlaxoSmithKline okolo 13 miliárd USD v hotovosti. Kontrakt však ešte musia schváliť akcionári britskej firmy.Narasimhan chce akvizíciou AveXisu získať pre Novartis najmä prístup ku kľúčovému lieku americkej firmy, ktorým je AVXS-101 pre pacientov so SMA. Od tohto lieku si Novartis sľubuje vysoké tržby, niekoľko miliárd dolárov ročne.Švajčiarsky koncern očakáva, že akvizícia v tomto a budúcom roku mierne zasiahne do jeho jadrového prevádzkového zisku, najmä pre náklady na výskum a vývoj. V nasledujúcom období by sa však mala užna zisku Novartisu. S dokončením akvizície americkej biotechnologickej firmy počíta Novartis približne v polovici tohto roka.(1 EUR = 1,2234 USD)