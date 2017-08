Nové americké sankcie môžu ohroziť bezpečnosť EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Frankfurt 5. augusta (TASR) - Predstavitelia nemeckej ekonomiky varujú pred dôsledkami nových amerických sankcií proti Rusku.uviedol pre DPA Volker Treier, šéf úseku pre podnikanie v zahraničí Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (DHIK). Ak by k tomu došlo, dôsledky by silno pocítila aj nemecká ekonomika.Sankcie, ktoré Američania nekonzultovali s EÚ, by zasiahli najmä ruský energetický sektor. Ale mohli by sa prejaviť aj vo firmách tretích krajín, ktoré sa podieľajú na modernizácii alebo budovaní ruských plynovodov.Treier dodal:Po rokoch krízy vyvolanej poklesom cien ropy na globálnom trhu a po uvalení sankcií na Rusko v roku 2014 sa ruská ekonomika dostala z krízy. DHIK očakáva, že po štyroch rokoch by mal nemecký vývoz v tomto roku vzrásť asi o 5 %. V rokoch 2013 až 2016 klesol o 40 %.Za prvých päť mesiacov tohto roka stúpol export strojárskych firiem o 20 %. V predchádzajúcich štyroch rokoch sa prepadol takmer o polovicu. Nemecké firmy však stále dlho vybavujú vývozné povolenia na nové stroje a zariadenia, ale aj na získanie súhlasu na dodávku náhradných dielov.Nemeckých výrobcov potravín nahradili na ruskom trhu najmä konkurenti z južnej Ázie. Ruská odpoveď na sankcie EÚ viedla v spoločenstve k prepadu cien mlieka, bravčového mäsa a iných produktov. Nemecký agrárny sektor vyčísľuje svoje straty na jednu miliardu ročne.EÚ nedávno predĺžila protiruské sankcie do januára 2018. Prezident Putin na ne odpovedal predĺžením sankcií na dovoz agrárnych produktov z EÚ do konca budúceho roka.V zachovaných sankciách vidí Rusko dôležitý nástroj na ochranu svojho agrárneho sektora. Perspektívne sa totiž chce stať dôležitým exportérom potravín.