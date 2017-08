Nové americké sankcie voči Rusku sú podľa EÚ mäkšie

Zľava predseda Európskej rady Donald Tusk, maltský premiér Joseph Muscat a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker pózujú po spoločnej tlačovej konferencii na summite EÚ. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Brusel 3. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) odhaduje, že došlo k zníženiu rizika, že nové americké sankcie proti Rusku poškodia záujmy EÚ. Konečná verzia zákona, ktorú v stredu presadil prezident USA Donald Trump, znížila počet projektov, ktoré by mohli v dôsledku týchto sankcií utrpieť. Uviedla dnes hovorkyňa exekutívy EÚ.uviedla hovorkyňa EK Mina Andreevová počas pravidelného stretnutia s novinármi v Bruseli.Podľa jej slov eurokomisia sa domnieva, že "ide o dobré znamenie", zároveň však zdôraznila, že skutočný dopad amerických sankcií bude závisieť "od prípadu k prípadu", takže Brusel "bude aj naďalej ostražitý" a v prípade potreby pripravený prijať nevyhnutné opatrenia.Andreevová pripomenula dnešné vyhlásenie predsedu EK Jeana-Clauda Junckera, ktorý upozornil, že USA majú "jasný záväzok" konzultovať so svojimi spojencami zavádzanie nových sankcií voči Rusku. To EÚ umožní posúdiť, či nové reštrikcie negatívne ovplyvnia európske projekty.Juncker v tejto súvislosti upozornil, že EÚ si vyhradzuje právo prijať primerané opatrenia. Ak by americké sankcie znevýhodnili európske spoločnosti, ktoré obchodujú s Ruskom v energetickom sektore, Únia je pripravená podniknúť primerané kroky už v priebehu niekoľkých dní. Šéf exekutívy však vyjadril spokojnosť s tým, že Trumpov návrh sankcií je "mäkší" ako bola pôvodná verzia.Zákon, ktorý v stredu vyhlásil americký prezident a ktorý získal súhlas Kongresu hovorí o uložení nových sankcií nielen proti Rusku, ale aj proti Iránu a Severnej Kórei. Sankcie proti Rusku sú zamerané špeciálne na energetický sektor, čo bolo predmetom kritiky zo strany EÚ. Únia sa obáva, že tieto sankcie môže mať negatívny vplyv na dodávky ruského plynu a na záujmy európskych spoločností obchodujúcich s Ruskom.Trumpov návrh predvída uloženie sankcií pre akékoľvek spoločnosti podieľajúce sa na vývoji, údržbe, modernizácii alebo opravách energetickej infraštruktúry Ruska, ktorá slúži na prepravu ropy a zemného plynu. Prísne uplatnenie týchto sankcií by poškodilo záujmy niektorých európskych spoločností, napríklad tých, ktoré sa podieľajú na výstavbe plynovodu Nord Stream 2 spájajúceho Rusko a Nemeckom cez Baltské more.Viacero členských krajín EÚ zo strednej a východnej Európy, vrátane SR, však projekt Nord Stream 2 kritizuje ako zbytočný a považuje ho za poškodzujúci ich ekonomické záujmy. Európska komisia sa snaží dospieť k dohode s Ruskom, aby tento projekt bol posudzovaný v súlade s európskou legislatívou a neškodil princípom energetickej únie.