Nové domy v Dolnom Dubovom vyrastajú ako huby po daždi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolné Dubové 21. októbra (TASR) – V Dolnom Dubovom, 15 kilometrov vzdialenej obci od Trnavy, vzrástol počet obyvateľov za posledného 2,5 roka takmer raketovou rýchlosťou. Pred začatím výstavby nových rodinných domov a nájomných bytoviek ich bolo 663 a v súčasnosti je na trvalý pobyt zapísaných 715 obyvateľov, čo je v prepočte takmer deväť percent. Infraštruktúra obce to začína pociťovať a starosta Peter Bobek so zastupiteľstvom musia riešiť kapacitný problém materskej školy. Otázka kapacity základnej školy ich možno počká už o niekoľko rokov.povedal Bobek pre TASR. Rovnako to je s výstavbou domov, keď dlhé roky stačila na spočítanie novopostavených za rok jedna ruka. „objasnil situáciu starosta.V lokalite Pod pekárňou tak vyrástli nové rodinné domy, pri materskej škole bola veľká parcela, kde postavili ďalšie.konštatoval Bobek. A dokonca trend pokračuje, developer sa zaujíma o sad roľníckeho družstva, ktorý sa má zmeniť na stavebné pozemky pre ďalších 17 domov.konštatoval starosta. Obec sa preto podľa neho chce znovu uchádzať o grantové peniaze z ministerstva školstva, kde predtým nepochodila.Vlastné peniaze vložilo Dolné Dubové do vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy obecného úradu a jeho okolia, ktoré by sa malo zmeniť na moderný priestor pre trhy a kultúrno-spoločenské akcie. Takisto dala obec vypracovať projekt celkovej obnovy hlavnej ulice, vrátane chodníkov a autobusových zastávok. Podľa slov starostu za obecný rozpočet ani jeden, ani druhý projekt nie sú schopní realizovať, takže opäť prídu na rad žiadosti na európske fondy.doplnil Bobek.