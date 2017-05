Nové kolo mierových rozhovorov o Sýrii by sa malo začať 16. mája

Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 9. mája (TASR) - Nové, v poradí šieste kolo ženevských mierových rozhovorov o Sýrii medzi zástupcami vlády a opozície by sa malo začať 16. mája. Oznámil to v pondelok osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura, uviedla agentúra AP.Rozhovory sprostredkované OSN doteraz nepriniesli podstatný pokrok. Kým úvodné kolá boli venované prevažne určovaniu programu rokovaní, zatiaľ posledné marcové sa už venovalo konkrétnym otázkam, ako sú budúca vláda, vypracovanie novej ústavy, voľby a boj proti terorizmu. Jedným zo sporných bodov je budúcnosť prezidenta Bašára Asada.Paralelne so Ženevou prebiehajú z iniciatívy Ruska, Iránu a Turecka rokovania medzi predstaviteľmi sýrskej vlády a povstalcami aj v kazašskom hlavnom meste Astana. Zatiaľ čo prvé sú zamerané viac na politickú budúcnosť Sýrie, cieľom rokovaní v Astane je predovšetkým udržanie prímeria.Rusko sa v súčasnosti snaží získať v Bezpečnostnej rade OSN podporu pre dohodu o vytvorení tzv. bezpečnostných zón v Sýrii, ktorých dosiahlo vo štvrtok s Iránom a Tureckom v Astane. De Mistura, ktorý bol v Astane ako pozorovateľ, označil túto dohodu za