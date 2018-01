Nové letisko v Berlíne potrebuje až 1 miliardu eur na dokončenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 8. januára (TASR) - Nové letisko v Berlíne, ktoré malo byť otvorené pred 5,5 rokom, potrebuje až 1 miliardu eur na dokončenie. Uviedli to v nedeľu (7.1.) nemecké noviny Bild am Sonntag. Predstavuje to ďalšiu prekážku, ktorá môže znova spôsobiť posun termínu pre otvorenia letiska. S tým sa najnovšie počíta v októbri 2020.Podľa článku manažment spoločnosti Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB), ktorá prevádzkuje letiská v Berlíne, oznámil dozornej rade pred Vianocami, koľko peňazí ešte potrebuje.Agentúram sa zatiaľ nepodarilo získať reakciu niektorého z predstaviteľov FBB na správu v Bild am Sonntag.Noviny tvrdia, že náklady na výstavbu letiska a stratené príjmy sa odhadujú na 25 miliónov eur mesačne. To predstavuje dieru vo financovaní vo výške približne 750 miliónov eur do plánovaného dátumu otvorenia v októbri 2020.Okrem toho budú potrebné ďalšie finančné prostriedky na dokončenie letiska a urýchlenie jeho rozšírenia, napísali noviny.Letisko Berlin Brandenburg Airport (BER) malo pôvodne otvoriť svoje brány v júni 2012, ale pre technické problémy sa ho doteraz nepodarilo sprevádzkovať. Do roku 2013 boli oznámené a zrušené štyri dátumy otvorenia. V januári 2013 spoločnosť FBI uviedla, že letisko sa otvorí najskôr v roku 2014. No o rok neskôr, vo februári 2014, spoločnosť oznámila, že otvorenie letiska pred rokom 2016 je veľmi nepravdepodobné. Vlani v auguste FBB vylúčila otvorenie pred rokom 2019 a v decembri 2017 posunula tento termín na rok 2020.Berlínske letiská Tegel a Schönefeld v roku 2016 vybavili 33 miliónov cestujúcich. Počiatočná kapacita nového letiska má byť 27 miliónov pasažierov.Bild am Sonntag s odvolaním sa na zdroje spomedzi akcionárov napísal, že nové letisko by mohlo získať pôžičku vo výške maximálne 400 miliónov eur. Akcionári - Berlín, Brandenbursko a federálna vláda, sa však nevedie dohodnúť, ako získať zvyšok peňazí. Dozorná rada by mala rokovať o tom, ako zvýšiť finančné prostriedky na dokončenie letiska začiatkom marca.