Nové metódy výučby by mohli používať všetky školy, navrhuje SaS

Bratislava 3. septembra (TASR) - Nové prístupy a metódy vo výučbe by mohli využívať všetky základné a stredné školy na Slovensku a nie iba tie, ktoré prešli experimentálnym overovaním.Umožniť by to mala novela školského zákona, ktorou chcú poslanci Národnej rady SR za SaS Branislav Gröhling, Eugen Jurzyca, Karol Galek a Anna Zemanová postaviť schválený alternatívny vzdelávací program na rovnakú úroveň so štátnym.vysvetľujú predkladatelia.Kvôli súčasnému zákonu sa podľa ich slov často nezavádzajú kvalitné nové spôsoby výučby. Alebo sa zvádzajú iba v školách, ktoré prešli experimentálnym overovaním. A teda ostatné si ich vybrať nemôžu.Navrhovaná novela hovorí aj to, že ministerstvo školstva by malo povinne schváliť alternatívny vzdelávací program, pokiaľ k nemu Štátna školská inšpekcia, Štátny pedagogický ústav, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania a garant predložia kladné hodnotenie.vysvetľujú. Novela rieši aj experimentálne overovanie.Novelou chcú dosiahnuť aj zmeny týkajúce sa environmentálnej výchovy. Zdôrazňujú potrebu ekovýchovy vzhľadom na nízke povedomie mladej generácie.uvádzajú.