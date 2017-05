Nové parkovisko pod Červeným mostom majú vybudovať do konca roka

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Parkovisko priamo pod železničným Červeným mostom v Bratislave by mali vybudovať do konca tohto roka. Takýto termín odhadujú Mestské lesy v Bratislave, ktoré realizáciu projektu zabezpečujú. S vybudovaním parkoviska na tomto mieste pre približne 120 áut hlavné mesto súhlasí. Pre TASR to uviedla Veronika Šafáriková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.So zámerom nových parkovacích miest prišli bratislavskí mestskí poslanci Branislav Kaliský, Juraj Káčer a Pavol Bulla. Chcú tak pomôcť vyriešiť problém s preplnenými parkoviskami v okolí Železnej studničky počas víkendov a sviatkov.priblížil pre TASR Káčer. Uvažuje sa aj o požičovni bicyklov. Celý projekt by mal stáť do 200.000 eur a hradený by mal byť zrejme z mestského rozpočtu.Poslanec Kaliský spresnil, že z pohľadu realizácie pôjde o veľmi jednoduché riešenie, bez veľkého zásahu do životného prostredia. Vjazd na nové parkovacie miesta by mal byť zabezpečený zo súčasného parkoviska v blízkosti Červeného mosta.Občianske združenie Iniciatíva Naše Karpaty prostredníctvom sociálnej siete upozornilo, že trend preferencie automobilovej dopravy je v lesoparku cítiť všade.uviedlo združenie.Nové parkoviská pri vstupe do bratislavského lesoparku nevíta ani Národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Podľa jeho slov sa do tejto lokality dá prísť pohodlne okrem MHD aj vlakom, na bicykli či pešo.skonštatoval prostredníctvom sociálnej siete.