Nové päťlibrové bankovky zostanú napriek protestom v obehu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. februára (TASR) - Britské päťlibrové bankovky vyrábané z pevného polyméru zostanú v obehu aj napriek tomu, že obsahujú živočíšny tuk, proti čomu protestovali vegetariáni a vegáni. Oznámila to dnes Bank of England (BOE).Banka uviedla, že o prítomnosti tuku v nových päťlibrových bankovkách nevedela až do novembra, keď bola proti nim spustená petičná akcia.Signatári petície zverejnenej na internetovej stránke Change.org požadovali, aby Bank of England prestala pri výrobe polymérových bankoviek využívať látky živočíšneho pôvodu, pretože verejnosť nemá možnosť vybrať si, či ich bude používať alebo nie.Tlač päťlibrových bankoviek, na ktorých reverze je podobizeň bývalého britského premiéra Winstona Churchilla, stála 46 miliónov libier (približne 54 miliónov eur).Averz päťlibrovky s portrétom kráľovej Alžbety II. zostáva nezmenený. Nová bankovka je oproti doterajšej o 15 percent menšia.Papierové päťlibrovky nestiahnu z obehu hneď; budú použiteľné do 5. mája. BOE počíta aj s vydaním plastovej desaťlibrovky a dvadsaťlibrovky.