Nové polopodzemné kontajnery začínajú budovať na trnavskej Družbe

Na snímke polopodzemné kontajnery. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 12. júna (TASR) – Trnavská radnica začína v týchto dňoch budovať ďalších päť stojísk polopodzemných kontajnerov. Umiestnené budú na sídlisku Družba na uliciach Hlboká a Clementisova. Tento rok je v rozpočte na tento účel vyčlenených takmer 300.000 eur, ambíciou mesta Trnava je nahradiť klasické kontajnery polopodzemnými čo najskôr a všade tam, kde je to priestorovo možné. Nateraz je v meste 11 stojísk. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Pavol Tomašovič.Doplnil, že zároveň na mestskom úrade finišuje príprava projektovej dokumentácie na celý obytný súbor Družba, kde žije okolo 20.000 obyvateľov.Polopodzemné kontajnery začala samospráva v spolupráci s FCC, s. r. o., (predtým ASA) budovať v roku 2016. Na stojiskách sa nádoby umiestňujú po štyroch - na komunálny odpad, papier, plasty a sklo.uviedol hovorca.Po skúšobnej prevádzke v roku 2016, keď bolo vybudované stojisko na sídlisku Družba, v roku 2017 boli vytvorené ďalšie štyri stojiská. V tomto roku pribudnú ešte ďalšie. Hlavnou nevýhodou do zeme čiastočne zapustených kontajnerov je ich cena a nutnosť realizácie na pozemkoch nezaťažených sieťami.uviedol Tomašovič.Zvoz odpadu dokáže podľa jeho slov zabezpečiť iba špeciálne vozidlo. V Trnave zatiaľ používa FCC auto s hákovým nakladačom s hydraulickou rukou, no od budúceho roka to bude vozidlo určené priamo pre tento druh kontajnerov.