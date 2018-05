Nové pravidlá EÚ posilnia práva poistencov a obetí dopravných nehôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla posilniť pravidlá EÚ v oblasti poistenia motorových vozidiel. Cieľom je lepšie chrániť obete dopravných nehôd a posilniť práva poistených osôb.Nový návrh EK zabezpečí, aby obete dopravných nehôd dostali plné odškodnenie, na ktoré majú nárok, aj vtedy, keď je poisťovateľ insolventný. Zároveň zabezpečí, aby sa s osobami, ktoré majú poistné nároky z minulosti v inom členskom štáte EÚ, zaobchádzalo rovnako ako s domácimi poistencami a aby tieto osoby mohli profitovať z lepších poistných podmienok.Je to dobrá správa pre tých, ktorí využívajú mobilitu práce v EÚ. V praxi to znamená, že ak sa niekto presťahuje za hranice svojho domovského štátu a v inom členskom štáte EÚ si zaobstará poistenie motorového vozidla, s jehosa bude zaobchádzať rovnako ako v prípade domácich spotrebiteľov. Podľa slov podpredsedu EK pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrkiho Katainena smernica o poistení motorových vozidiel je základným predpokladom pre hladké fungovanie jednotného trhu s poistením motorových vozidiel, z čoho by mali profitovať vodiči a potenciálne obete dopravných nehôd.zhodnotil situáciu Katainen.Návrh na zmenu smernice o poistení motorových vozidiel zosúlaďuje minimálne úrovne krytia v poistení motorových vozidiel v celej EÚ a zodpovedným orgánom uľahčí boj proti používaniu nepoistených vozidiel.Prvá smernica EÚ o poistení motorových vozidiel bola prijatá v roku 1972 a jej cieľom bolo chrániť obete dopravných nehôd a uľahčiť voľný pohyb motorových vozidiel medzi členskými štátmi. V nasledujúcich rokoch došlo k prijatiu piatich ďalších smerníc o poistení motorových vozidiel, ktorými sa postupne posilňovala ochrana občanov EÚ.