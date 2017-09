Nové sály využije bojnická nemocnica začiatkom budúceho roka

Nové operačné sály a zrekonštruovaný monoblok začne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach využívať začiatkom budúceho roka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nové operačné sály a zrekonštruovaný monoblok začne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach využívať začiatkom budúceho roka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nové operačné sály a zrekonštruovaný monoblok začne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach využívať začiatkom budúceho roka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 21. septembra (TASR) - Nové operačné sály a zrekonštruovaný monoblok začne Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach využívať začiatkom budúceho roka. Časť priestorov dajú do predčasného užívania koncom októbra. Informoval o tom dnes dodávateľ prác na kontrolnom dni na stavbe.Dostavbou a rekonštrukciou zatiaľ za 8,6 milióna eur vznikne v priestoroch monobloku 91 lôžok, centrálna chirurgická jednotka intenzívnej starostlivosti, operačné sály, nové oddelenie na pozákrokové sledovanie pacientov, tiež chirurgické a ortopedické oddelenie. So stavebnými prácami začala trenčianska firma Keraming v marci tohto roka.Rekonštrukcia si oproti pôvodne plánovanému projektu vyžiadala aj ďalšie investície.vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Keraming Dušan Jasečko s tým, že firma pristúpila k objednaniu nových komponentov a zariadení. Spoločnosť tiež podľa neho vymenila potrubia, realizovala tiež ďalšie stavebné úpravy, vrátane nových podláh. Na ďalších veciach zase ušetrila, podotkol Jasečko.Stavebné práce realizuje firma za plnej prevádzky, zdravotnícke zariadenie nemuselo presúvať oddelenia ani pacientov do iných nemocníc, spomenul jej riaditeľ Ivan Gašparovič.ozrejmil.Požiadavky na prístrojové vybavenie si dali aj lekári, povedal primár chirurgického oddelenia Roman Velický. Podľa svojich ďalších slov si nemyslí, že by personál nemal po dostavbe postačovať.podotkol.Rekonštrukciou v súčasnosti prechádzajú i nevyužívané priestory rehabilitačného oddelenia, kde vzniká nové CT pracovisko. Investíciu za milión eur aj s novým CT prístrojom nemocnica začne využívať v druhej polovici októbra tohto roka.S investíciou v podobe výstavby operačných sál a rekonštrukciou monobloku začalo ešte v roku 1999 Ministerstvo zdravotníctva SR a zo štátneho rozpočtu preinvestovalo do konca roku 2003 dovedna 144 miliónov slovenských korún, čo je v prepočte asi 4,779 milióna eur. V roku 2004 sa však realizácia investičnej akcie pozastavila. Nemocnica prešla v januári 2003 do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý v roku 2010 chcel dostavbu sál financovať z fondov Európskej únie, projekt však neuspel. Investície TSK financuje z vlastných zdrojov.