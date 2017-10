Nové sankcie EÚ voči KĽDR sprísnia investičný režim

Na snímke severokórejský vodca Kim Čong-un Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nové sankcie EÚ zahŕňajú:



- úplný zákaz investícií EÚ do KĽDR vo všetkých sektoroch. Zákaz bol doteraz obmedzený na investície do priemyslu súvisiaceho s jadrovými a konvenčnými zbraňami, do ťažobného priemyslu, chemického priemyslu a rafinérií, hutníctva, kovoobrábania a kozmického priemyslu;



- úplný zákaz predaja rafinovaných ropných produktov a ropy do KĽDR;



- zníženie sumy osobných finančných prevodov do KĽDR z 15.000 eur na 5000 eur. EÚ má podozrenie, že tieto zdroje sú používané na podporu nelegálnych jadrových a balistických programov.



Členské krajiny EÚ sa okrem toho dohodli, že s cieľom obmedziť finančné prevody do KĽDR neobnovia pracovné povolenia pre štátnych príslušníkov KĽDR prítomných na ich území s výnimkou utečencov a osôb, ktoré sú zaradené v programoch medzinárodnej ochrany.



Ministri zároveň zaradili na čierny zoznam EÚ ďalšie tri osoby a šesť firiem, ktoré podporujú nezákonné severokórejské vojenské programy. Ide o sankcie v podobe zmrazeniu aktív a obmedzenia cestovania. Celkovo sa na tomto zozname nachádza už 41 fyzických osôb a desať právnických subjektov. Na podobnom zozname OSN je uvedených 63 osôb a 53 subjektov z KĽDR.



Brusel/Luxemburg 16. októbra (TASR) - Rada EÚ pre zahraničné veci na dnešnom zasadnutí v Luxemburgu prijala nový balík sankcií voči Severnej Kórei vzhľadom na nerešpektovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ sa na dnešnom zasadnutí venovali aj situácii na Kórejskom polostrove, kde so znepokojením sledujú pokračujúci vývoj jadrových zbraní a balistických rakiet Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), čo je v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).Rada ministrov vzhľadom na pretrvávajúce ohrozenie medzinárodného mieru a stability, ktoré predstavuje režim KĽDR, prijala nové diplomatické opatrenia na ďalšie zvýšenie tlaku s cieľom prinútiť Pchjongjang dodržiavať svoje záväzky. Nové reštriktívne opatrenia nadobúdajú platnosť okamžite a dopĺňajú a posilňujú doterajšie sankcie BR OSN.