Nové sedadlá urobia z každého auta originál

Nové dizajny, farby a vzory

Ultrafialové podsvietenie

Poťahy so schopnosťou termoregulácie

Alternatívny luxus

Flexibilnejšie a ľahšie sedadlá

O spoločnosti Adient:

BRATISLAVA 24. januára 2018 (WBN/PR) - Spoločnosť Adient, najväčší výrobca automobilových sedadiel, predstavil na Severoamerickom medzinárodnom autosalóne (NAIAS) nové smart riešenia pre automobilové interiéry. Novinky integrujú technologické inovácie, ktoré priniesol vývoj v automobilovom odvetví v uplynulom roku. Digitalizácia a automatizácia výrobných procesov umožňujú personalizovať interiér vozidla pri kúpe. Moderné technológie dokážu zhmotniť individuálne predstavy majiteľa pri kompletizácii vozidla na výrobnej linke. Znamená to, že aj autá v bežnej prevádzke sa budú od seba líšiť, aj keď pôjde o tú istú značku a model.Keďže je autosedadlo v neustálom kontakte s telom pasažiera, jeho povrch podlieha opotrebeniu. Odnímateľné poťahy chránia sedadlo pred poškodením či zašpinením. Vďaka zipsu sa dajú jednoducho vyzliecť a oprať. Majitelia si môžu interiér vozidla personalizovať a poťahy meniť, prípadne kombinovať. Patentovaná digitálna atramentová tlačiareň umožňuje výber z rôznych dizajnov, farieb a vzorov. Časom by táto takáto tlačiareň mohla byť súčasťou každého automobilového závodu, ktorý kompletuje finálne vozidlá.Podsvietenie poťahov sedadiel a čalúnenia je možné už aj UV svetlom. Riešenie je založené na etablovanej technológii LED. Podsvietenie zdôrazňuje dizajnové prvky a podľa zvolenej kombinácie sedadiel, poťahov a svetiel môže pôsobiť elegantne, moderne alebo až futuristicky. Aktivuje sa automaticky počas nastupovania do vozidla.Technológia šitia pomocou poloautomatických 3D CNC zariadení umožňuje výrobu poťahov z pravej alebo umelej kože. Aplikácia tohto výrobného postupu umožňuje optimalizovať vlastnosti poťahov tak, aby okrem komfortu poskytovali aj ďalšie funkcie. Napríklad schopnosť termoregulácie. Jednotlivé súčasti sedadla sú tak integrovanejšie a vykurovanie a chladenie funguje efektívnejšie.Artysin, látka podobná semišu, pripomína kožu a dodáva interiéru vozidla luxusný vzhľad. Tento materiál je ale ľahší, vzdušnejší a navyše prináša cenovú úsporu. Umožňuje vytvárať sedadlá v rôznych dizajnoch a farbách a variantoch.Nová patentovaná technológia, aplikovaná na zadnú časť sedadiel vodiča a spolujazdca, kombinuje výhody ľahkej konštrukcie a mäkkého povrchu. Aj bez vnútornej plastovej kostry zostáva zachovaný trojrozmerný tvar autosedadla. Vzniká tiež väčší priestor na nohy, najmä pre pasažierov sediacich vzadu.Vylepšenie neobišlo ani zadné sedadlá. Hliník a oceľ znižujú váhu konštrukcie o viac ako 7 kilogramov. Bezpečnostné pásy už nemusia byť upevnené na stĺpikoch karosérie ale integrované do sedadla. Pasažier si tak môže optimalizovať svoju polohu a zvýšiť komfort sedenia a pritom ostáva zachovaná úroveň jeho bezpečnosti pri jazde alebo v prípade nárazu.Adient je globálnym lídrom vo výrobe automobilových sedadiel. So 85 000 zamestnancami v 238 prevádzkach v 34 štátoch sveta vyrábame a dodávame automobilové sedadlá pre všetky triedy vozidiel a pre všetkých veľkých výrobcov originálnych náhradných dielov (OEM). Od kompletných sedadlových systémov až po individuálne komponenty, naše odborné znalosti pokrývajú každý krok výrobného procesu automobilových sedadiel. Naše vlastné integrované firemné kapacity nám umožňujú podieľať sa na výrobe produktov, ktoré sa každoročne montujú do viac ako 25 miliónov vozidiel, od štádia výskumu a dizajnu až po ich vývoj a konečnú výrobu.