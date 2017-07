Nové technológie prinášajú vznik nových povolaní. Aj vo VW Slovakia

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 29. júla (TASR) – Nové technológie, ktoré sú súčasťou výroby v automobilke Volkswagen Slovakia (VW SK), prinášajú nové nároky na pracovnú silu. Spoločnosť potrebuje stovky pracovníkov a od septembra spúšťa duálne vysokoškolské vzdelávanie.VW SK podľa jeho hovorkyne Lucie Kovarovič Makayovej využíva pri výrobe vozidiel najmodernejšie technológie. Vo výrobných halách sú inštalované približne dve tisícky robotov, ďalšie pribúdajú v novej karosárni a montážnej hale Porsche. Už dnes závod využíva rozšírenú a virtuálnu realitu, big data, online monitoring výroby či inteligentné rukavice so skenerom.uviedla pre TASR.Tento trend podľa hovorkyne so sebou prináša vznik nových povolaní a čoraz vyššie nároky na pracovnú silu.upozornila.Automobilka na to zareagovala v roku 2013 prvými rekvalifikáciami systémom duálneho vzdelávania. Dnes sa spolu s partnermi podieľa aj na stredoškolskom duálnom vzdelávaní prostredníctvom Duálnej akadémie. Novinkou je pilotný projekt duálneho bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so štartom v septembri tohto roka.priblížila Kovarovič Makayová.Vo VW SK sú aktuálne stovky voľných pracovných miest vo výrobnej aj nevýrobnej oblasti. Pre nové investície a projekty hľadá spoločnosť mladých absolventov i skúsených odborníkov. Najťažšie obsaditeľné sú pozície vyžadujúce si odborné elektrotechnické vzdelanie, ako sú mechatronici, elektrotechnici, linkoví údržbári či elektrikári. Náročné je nájsť aj zamestnancov do výroby so stredoškolským vzdelaním a nižšou kvalifikáciou.Automobilku trápi tiež nedostatočne rozvinutá infraštruktúra.uzavrela hovorkyňa.Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 1991 a zamestnáva 12.300 ľudí.