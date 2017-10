Nové UPS od Schneider Electric prinášajú vyššiu flexibilitu

ECOnversion je hybridný variant predošlých dvoch režimov, ktorý prináša účinnosť 99 %, eliminuje potrebu dodatočného hardvéru, umožňuje plynulý prechod na záložné napájanie a kontinuálne dobíjanie batérií.



Double Conversion, pri ktorom UPS systém znižuje straty a prináša vyššiu spoľahlivosť a poruchovosť.



EcoMode je tradičný ekonomický režim, ktorý umožňuje dosahovať až 99 % účinnosť.



O Schneider Electric

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

- Trojfázové zdroje nepretržitého napájania Galaxy VX predstavujú vysoko efektívne a flexibilné riešenia pre dátové centrá a priemyselné aplikácie. Ich väčšiu škálovateľnosť odteraz podporuje nový rad zariadení pre ochranu napájania s výkonom od 500 kW do 1 500 kW (pripadne až 4 MW).Rastúci dopyt po cloudových službách a postupné rozširovanie internetu vecí zvyšujú nároky na dostupnosť a efektívnosť dátových centier. Nové záložné zdroje zo série Galaxy VX z dielne Schneider Electric sú mimoriadne flexibilné a umožňujú dátovým centrám pružne meniť výkon podľa aktuálnych energetických požiadaviek.Galaxy VX sú k dispozícii so širokou ponukou batérií, vrátane lítiových (Li-ion), ktoré majú dlhšiu životnosť, menšie nároky na údržbu a nižšiu hmotnosť aj cenu. Záložné zdroje sa dajú spravovať pomocou softvéru Schneider Electric EcoStruxure a aplikácie Remote Management a StruxtureOn, ktoré firmám umožňujú manažovať dátové centrá rozmiestnené na viacerých miestach.„V dnešnom prepojenom svete plnom dát, je stabilné a spoľahlivé napájanie pre nepretržitú dostupnosť služieb dátových centier nevyhnutné. Výpadky bývajú drahé a neprinášajú len zníženie produktivity, ale predovšetkým poškodenie reputácie a narušenie dobrých vzťahov so zákazníkmi,“ pripomína František Mikeš, obchodný riaditeľ Schneider Electric.Systém Galaxy VX je kompatibilný s ďalšími produktmi pre energetický manažment od Schneider Electric a nadväzuje a úspešnú platformu Galaxy VM.Efektivitu IT prostredia umožňuje optimalizovať aj výberom spomedzi troch prevádzkových režimov:Schneider Electric vedie digitálnu transformáciu v manažmente energií a v automatizácii domácností, budov, dátových centier, infraštruktúry a priemyslu. Pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta. Spoločnosť je globálnym lídrom v stredno- a nízkonapäťových riešeniach, ako aj v oblasti bezpečnosti a automatizácie. Vytvárame integrované riešenia kombinujúce energie, automatizáciu a softvér.Náš globálny ekosystém spája širokú skupinu partnerov, integrátorov a developerov s cieľom dosiahnuť kontrolu a riadenie efektivity v reálnom čase. Veríme, že tí správni ľudia a partneri pomáhajú našej spoločnosti napĺňať záväzok k inováciám, diverzite a udržateľnosti a zároveň napĺňajú víziu „Life Is On“ v každej situácií.style="text-decoration: underline">Nové UPS od Schneider Electric prinášajú vyššiu flexibilitu © SITA Všetky práva vyhradené.