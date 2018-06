Nové video od Thirty Seconds to Mars je o silných emóciách, novinku predstavia i v Bratislave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 20. jún (WebNoviny.sk) - Silná skladba Rescue Me od americkej rockovej kapely, ktorá je súčasťou najnovšieho albumu America, sa dočkala vizuálnej podoby. So skladbou Rescue Me sa koncom leta kapela predstaví aj na Slovensku.Celosvetovo uznávaná kapela Thirty Seconds To Mars aktuálne v rámci svojho turné brázdi Ameriku. Hudobné trio na čele s Jaredom Letom však ani v týchto chvíľach nezaháľa a svojich verných zásobujú novou produkciou. Fanúšikom zasielajú silný odkaz v podobe videoklipu k piesni Rescue Me.Videoklip nabitý silnými emóciami zobrazuje rovnosť a rozdielnosť zároveň . Tváre ľudí rôznych národností vyjadrujúcu bolesť, či smútok sa za spevu Jareda Leta o viere a záchrane menia na oslobodené a plné života. „Nech urobíš čokoľvek, nikdy nestrať svoju vieru,“ vyzýva spevák v piesni Rescue Me, ktorou chce do sveta vykričať svoje emócie.Uvedená skladba pochádza z najnovšieho albumu America, ktorý uzrel svetlo božie na jar tohto roka. Pod jeho zrodom sa výrazne podpísal Jared Leto. Ide o piaty štúdiový album, ktorý vyšiel po päťročnej prestávke Thirty Seconds to Mars a má viac bookletov, ktoré ho charakterizujú.Dokonca každý fanúšik dostal jedinečnú možnosť získať album s bookletom písaným vlastnými slovami. „Tieto zoznamy slov môžu pobaviť aj provokovať. No ako celok dávajú zmysel kultúre, ktorej sme súčasťou a dobe, v ktorej žijeme,“ hovorí charizmatický frontman skupiny Thirty Seconds to Mars.Live verziu singlu Rescue Me, ktorá je rovnako nabitá silnými emóciami ako videoklip, a zažiť na vlastnej koži silnú atmosféru koncertov tejto americkej skupiny, ktorú kritici prirovnávajú k legendám ako U2 či The Cure, budú môcť koncom leta aj slovenskí fanúšikovia Thirty Seconds to Mars.Skupina, ktorá získala mnoho hudobných ocenení a podaril sa jej aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov za najdlhšie trvajúcu koncertnú šnúru, keď počas dvoch rokov odohrala 309 koncertov, sa chystá aj na Slovensko. V piatok 31. augusta predstavia na koncerte na Zimnom štadióne O. Nepelu najnovší album aj slovenskému publiku.