Nové Zámky predlžujú pre bezdomovcov prevádzkové hodiny nocľahárne

Nové Zámky 9. januára (TASR) - Mesto Nové Zámky predĺžilo prevádzkové hodiny nocľahárne pre bezdomovcov na Považskej ulici od 17.00 do 9.00 h. Ako informuje web samosprávy, mesto to pre ľudí bez prístrešia či trvalého bydliska robí pre súčasné mrazivé dni, počas ktorých hrozí zvýšené nebezpečenstvo podchladenia.Mestský úrad v Nových Zámkoch preto vyzýva občanov, že v prípade, ak spozorujú na ulici človeka vystaveného mrazu, ktorému by mohla hroziť ujma na zdraví, nech kontaktujú mestskú políciu na telefónnom čísle 159.