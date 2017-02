Nového riaditeľa Českej televízie zvolí rada už 26. apríla

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 16. februára (TASR) - Rada Českej televízie (ČT) zverejnila dnes na svojom zasadnutí harmonogram voľby nového generálneho riaditeľa, o ktorom rozhodne 26. apríla. Terajšiemu generálnemu riaditeľovi Petrovi Dvořákovi skončí mandát 30. septembra, informoval server Novinky.cz.Uzávierka prihlášok na funkciu generálneho riaditeľa ČT je 27. marca a prvé kolo volieb, ktoré by malo zúžiť počet kandidátov, sa uskutoční 12. apríla. Následne 26. apríla plánujú pohovory s tými, ktorí postúpia do druhého kola, a samotnú voľbu nového generálneho riaditeľa.Dôvodom skorého termínu sú podľa Rady ČT dvojmesačné výpovedné lehoty a tiež snaha, aby v čase vrcholiacej kampane pred októbrovými parlamentnými voľbami v ČR neboli zamestnanci televízie v neistote, kto im bude šéfovať.Podľa Noviniek.cz je však ešte ďalší dôvod, ktorý však na dnešnom verejnom zasadnutí rady spomenutý nebol. Na začiatku júla končia mandáty trom z 15 členov televíznej rady a nie je isté, či by Poslanecká snemovňa zvolila včas všetkých troch nových členov.Na zvolenie do funkcie generálneho riaditeľa ČT sú potrebné hlasy najmenej desiatich členov rady, čo by mohol byť problém, ak by nemala plný počet členov.Rada sa oboznámila s analýzou vysielania počas americkej volebnej noci, ktorú spracovala agentúra Mediatenor. Analýza vyvrátila väčšinu výčitiek rady, podľa ktorej vysielanie nadržiavalo Hillary Clintonovej na úrok Donalda Trumpa.Predseda Rady ČT Jan Bednář reagoval na štyri sťažnosti vicepremiéra a ministra financií Andreja Babiša. Poprel, že by ČT či jej redaktori viedli proti Babišovi akúkoľvek kampaň.Generálny riaditeľ ČT Petr Dvořák sa na dnešnom zasadnutí dôrazne ohradil proti článku novín Mladá fronta Dnes, podľa ktorého televízia zaplatí trom PR agentúram 12 miliónov Kč za vylepšenie imidžu.citovali Novinky.cz Dvořáka, ktorý dodal, že mu to pripomína eštébácke postupy z 50. rokov.