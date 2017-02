Novela o eurofondoch má znížiť byrokraciu a posilniť kontrolu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Možnosti verejnosti kontrolovať prerozdeľovanie eurofondov by sa mali rozšíriť. Znížiť by sa mala tiež súvisiaca byrokracia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý dnes posunul parlament do druhého čítania.Novela podľa úradu v plnej miere zohľadňuje pripomienky zástupcov verejnosti vznesené počas medzirezortného pripomienkového konania.uviedol pre TASR jeho komunikačný odbor.V každom z monitorovacích výborov tak budú mať zástupcovia štátnych orgánov povinnú menšinu, čím sa podľa úradu vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) zvýši transparentnosť a dohľad nad prácou riadiacich orgánov zo strany partnerov a verejnosti.Druhá z pripomienok zástupcov verejnosti sa týkala povinného zverejňovania údajov o čerpaní eurofondov prostredníctvom IT monitorovacieho systému. Aj v tejto veci im ÚPVII vyšiel v ústrety a zadefinoval možnosť prístupu verejnosti k údajom zhromažďovaným v rámci tohto systému.Novela prináša aj ďalšie opatrenia, ktoré majú podľa úradu vysoký potenciál prispieť k zrýchleniu a zefektívneniu čerpania. Jedným z nich je úprava dvojkolového procesu schvaľovania projektov na základe požiadaviek zástupcov miestnych samospráv.Vzhľadom na nízke využívanie existujúceho systému dvojkolového procesu schvaľovania projektov ÚPVII v novele umožnil žiadateľom pripraviť v prvom kole zjednodušenú formu projektového zámeru, ktorý bude posudzovaný riadiacim orgánom.priblížil Pellegriniho úrad.Predložená právna úprava zároveň zavádza možnosť pre riadiace orgány využívať systém zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktorý so sebou prináša zjednodušenie procesu kontroly niektorých typov výdavkov. Ide napríklad o paušálne sumy na nepriame výdavky, ako sú pohonné látky, energie či mobilné služby.konštatoval úrad.