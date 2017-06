Novela o vyvlastňovaní pod cestami je podľa opozície protiústavná

Na snímke Ján Marosz (OĽANO-NOVA). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 15. júna (TASR) - Opozícia sa pre novelu zákona, ktorá umožňuje práce na pozemkoch pod diaľnicami ešte predtým, ako sa vyvlastnia, obracia na Ústavný súd (ÚS) SR. Právna norma totiž podľa poslancov SaS a OĽaNO-NOVA obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR.uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslanec Ján Marosz (OĽaNO-NOVA). Zákonodarcovia ústavný súd zároveň žiadajú, aby vydal predbežné opatrenie, ktorým by sa účinnosť zákona pozastavila.opísal poslanec Miroslav Ivan (SaS).Novele totiž poslanci vyčítajú predovšetkým neprimeraný zásah do základného práva vlastniť majetok.dodal Marosz.Novelu o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pripravilo ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd). Parlament ju v máji tohto roku schválil v skrátenom režime a po tom, čo ju vetoval prezident Andrej Kiska, ju plénum NR SR opäť prijalo. Platí teda aj bez odobrenia prezidentom.Novela zaviedla do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Práve ten má umožniť pred ukončením vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu na pozemkoch pod cestami.Rezort dopravy odôvodňoval takúto úpravu predovšetkým problémami s vysporiadaním pozemkov pod bratislavským obchvatom, kde sa podľa ministerstva objavili špekulanti, ktorí žiadajú vysokú cenu za pozemky pod obchvatom. Rezort tak chcel novelou docieliť to, aby sa mohlo na pozemkoch stavať, kým o cene rozhodne súd.