Novela Obchodného zákonníka má zabrániť nepoctivým fúziám spoločností

Bratislava 17. októbra (TASR) - Nepoctivým fúziám obchodných spoločností má byť koniec. Parlament minulý týždeň totiž schválil novelu Obchodného zákonníka, ktorá má priniesť viaceré zmeny. Ako upozornila spoločnosť Deloitte, právna norma reaguje na problémy pri zlúčeniach alebo splynutiach firiem realizovaných s cieľom vyhnúť sa plneniu povinností pri ich likvidácii či úpadku.Sprísnenie povinností má zamedziť hlavne prípadom zrušenia firiem prostredníctvom nasadených, mnohokrát nemajetných zástupcov, ktoré sú v praxi pomerne rozšírené. Týmto spôsobom sa už množstvo firiem vyhlo plneniu povinností a obišli štandardné spôsoby zrušenia, likvidácie či bankrotu.uviedla , partnerka advokátskej kancelárie Deloitte Legal Miroslava Terem Greštiaková.Dôležitým prvkom novely je podľa nej sprísnenie podmienok a rozšírenie zodpovednosti pre štatutárne orgány firiem, pričom sa bude viac kontrolovať, či sa skutočne zúčastňujú na ich riadení.doplnila Greštiaková.Dôležitou zmenou podľa Deloitte oproti pôvodnému návrhu je to, že ustanovenia týkajúce sa sprísnenia fúzií nadobudnú účinnosť už dňom vyhlásenia novely v Zbierke zákonov, čo môže byť už koncom októbra. Pôvodne sa predpokladalo s účinnosťou až od 1. januára 2018.Takéto nastavenie však môže podľa Deloitte spôsobiť zásadné problémy aj serióznym spoločnostiam, ktoré nebudú mať dostatok času, aby sa na rozsiahlu zmenu pripravili.priblížil advokát Deloitte Legal Róbert Minachin.Cieľom novely je zamedziť nekalým praktikám a deformáciám, ktoré bránia riadnemu podnikaniu a poškodzujú veriteľov. To by v konečnom dôsledku malo podľa spoločnosti celkovo zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Rýchle nadobudnutie účinnosti úprav týkajúcich sa sprísnenia fúzií však môže ovplyvniť aj spoločnosti, ktoré takúto formu procesu nezneužívali.