Novela umožní vysporiadať pozemky pod obydliami Rómov

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Vysporiadanie pozemkov pod obydliami Rómov bude jednoduchšie. Prezident SR Andrej Kiska dnes podpísal novelu zákona o pozemkových úpravách, ktorú na májovej schôdzi schválil parlament.Právnu normu pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a oproti súčasnému stavu jednoznačne upravuje procesné ustanovenia jednoduchých pozemkových úprav. "priblížil agrorezort.V prípade pozemkov pod osídlením novela zákona dá vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov možnosť rozhodnúť sa pre vyrovnanie, a to v nových pozemkoch, v pozemkoch pod osídlením alebo v peniazoch."Pokiaľ si vlastník takto dotknutých pozemkov vyberie z možnosti pozemky na účely vyrovnania alebo peniaze, jeho pôvodný pozemok, respektíve jeho spoluvlastnícky podiel k pôvodnému pozemku, pod osídlením prejde do vlastníctva obce, pričom obec nesmie tento pozemok scudziť ani zaťažiť, s výnimkou prevodu do vlastníctva obyvateľa obydlia," upozornilo MPRV.V prípade hospodárskych dvorov novela zákona prináša možnosť usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991 v hospodárskych dvoroch, a to v záujme rozvoja vidieka, ako aj z hľadiska prevádzkovo-ekonomickej podpory.MPRV malo snahu riešiť novelou zákona aj situáciu ohľadom zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky špecifikovaním náležitostí konania jednoduchých pozemkových úprav z tohto dôvodu. "dodal agrorezort.Taktiež novela zákona umožní realizovať zo strany Slovenského pozemkového fondu bezodplatný prevod pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obce aj pre tie obce, ktoré nemajú zákonnú povinnosť mať vypracovaný územný plán. "v novele zákona s tým, že stavebníkom týchto stavieb bude nielen obec, ale môže ním byť aj vyšší územný celok. "píše sa v novele.