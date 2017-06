Novela zákona o eurofondoch má znížiť byrokraciu a posilniť kontrolu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júna (TASR) – Možnosti verejnosti kontrolovať prerozdeľovanie eurofondov sa rozšíria. Zníži sa tiež súvisiaca byrokracia. Vyplýva to z novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorá dnes nadobudla účinnosť.Novela z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) podrobnejšie upravuje niektoré skutočnosti týkajúce sa čerpania eurofondov, zjednoznačňuje legislatívny text a rieši aj potrebné zmeny vyplývajúce z praxe.priblížil vicepremiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Právna úprava zavádza možnosť pre riadiace orgány využívať systém zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktorý so sebou prináša zjednodušenie procesu kontroly niektorých typov výdavkov. Ide napríklad o paušálne sumy na nepriame výdavky, ako sú pohonné látky, energie či mobilné služby. Odpadne tak potreba kontroly tohto druhu výdavkov, ktoré budú určené percentuálnou sadzbou z priamych výdavkov projektu.Vzhľadom na nízke využívanie existujúceho systému dvojkolového procesu schvaľovania projektov novela umožňuje žiadateľom pripraviť v prvom kole zjednodušenú formu projektového zámeru, ktorý bude posudzovaný riadiacim orgánom. Odstráni sa tým vysoká administratívna záťaž spojená s prípravou celej projektovej dokumentácie, ktorá bude od žiadateľa vyžadovaná až v prípade schválenia projektového zámeru z prvého kola.Novela tiež zohľadňuje pripomienky zástupcov verejnosti vznesené počas pripomienkového konania. Pre všetky riadiace orgány zavádza povinnosť zabezpečiť väčšinové zastúpenie partnerov v monitorovacích výboroch. V každom z nich tak budú mať zástupcovia štátnych orgánov povinnú menšinu, čím sa podľa ÚPVII zvýši transparentnosť a dohľad nad prácou riadiacich orgánov zo strany partnerov a verejnosti.Druhá z pripomienok zástupcov verejnosti sa týkala povinného zverejňovania údajov o čerpaní eurofondov prostredníctvom IT monitorovacieho systému. Aj v tejto veci im úrad vyšiel v ústrety a zadefinoval možnosť prístupu verejnosti k údajom zhromažďovaným v rámci tohto systému.Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Národnej rady SR Ondreja Dostála (SaS) sa budú údaje z Informačného systému pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka zverejňovať rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu, ako sa budú zverejňovať údaje z informačného monitorovacieho systému. Táto povinnosť bude platná od 1. januára 2018.