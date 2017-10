Novela zákona o pôde môže skomplikovať podmienky podnikania v sektore

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) - Novela zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorú schválila Národná rada SR, môže skomplikovať podmienky podnikania v sektore. Vyplýva to z analýzy Deloitte Legal.Novela zákona by mala podľa vyjadrení jej tvorcov pomôcť podnikateľskému prostrediu v tomto sektore. Avšak mnohí podnikatelia z agrosektora ju vnímajú negatívne a kritizujú aj nedostatočné zapracovanie ich pripomienok v legislatívnom procese.Deklarovaným cieľom novely má byť väčšia transparentnosť nájomných vzťahov a zamedzenie špekuláciám pri využívaní poľnohospodárskej pôdy. Želaný efekt však môže byť vo výsledku opačný, a to najmä z dôvodu zrušenia ustanovenia o automatickej obnove nájmu. Podľa navrhovateľov novely má tento krok odstrániť neprehľadnosť v zmluvách týkajúcich sa užívacích práv k pozemkom a odstrániť tzv. dvojité deklarácie.Verejnosť vypustenie tohto ustanovenia ostro kritizovala a upozorňovala na riziko vytvorenia priestoru pre špekulácie, zvýšenie počtu prípadov užívania pozemkov bez nájomnej zmluvy, a teda aj celkové zhoršenie podnikateľského prostredia.potvrdzuje obavy poľnohospodárov Dagmar Yoder, asociovaná partnerka a advokátka spoločnosti Deloitte Legal.Očakávať možno tiež zvýšenie finančnej a administratívnej záťaže prenajímateľov a nájomcov pôdy a s tým súvisiace problémy s obnovovaním a dojednávaním nájomných zmlúv. Vidina reálneho zlepšenia postavenia vlastníka pôdy spojeného s adekvátnou možnosťou výkonu jeho vlastníckeho práva sa tak míňa svojmu pôvodnému cieľu dosiahnuť väčší poriadok v nájomných vzťahoch. Je rovnako otázne, či zníženie maximálnej doby trvania nájomnej zmluvy z 25 na 15 rokov prispeje k zlepšeniu postavenia vlastníka a k možnosti uplatnenia jeho vlastných zámerov týkajúcich sa pôdy. Ako pravdepodobnejšia sa v tejto súvislosti javí aspoň možnosť dohodnutia výhodnejšieho nájomného pre ďalší nájom.Yoder upozornila tiež na doplnenie ďalšej výnimky pri uplatňovaní prednostného práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy v situácii, keď prišlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku.vysvetlila Yoder.