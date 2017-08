Novela zákona posunie termín elektronických priznaní pre živnostníkov

Ilustračné foto: TASR Ilustračné foto: TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR už v návrhu novely Daňového poriadku upravilo termín povinných elektronických daňových priznaní pre živnostníkov. Z pôvodného 1. januára 2018 sa tak majú posunúť na 1. júl 2018.uviedli pre TASR z tlačového odboru rezortu financií.Takto sa má podľa ministerstva vytvoriť dostatočný časový priestor na zabezpečenie potrebného vybavenia podnikateľov na tento spôsob komunikácie a aj na zabezpečenie informačnej a edukačnej kampane finančnej správy.Takto upravenú novelu rezort financií tento týždeň predložil do ďalšieho legislatívneho procesu, teda na rokovanie Legislatívnej rady vlády, Hospodárskej a sociálnej rady a následne vlády.Na posunutí povinných elektronických daňových priznaní pre živnostníkov sa zhodla začiatkom tohto týždňa Konzultačná rada, ktorá je poradným orgánom prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho. Okrem vedenia finančnej správy sú jej členmi napríklad Slovenská komora daňových poradcov, Slovenská živnostenská komora, Klub 500, Americká obchodná komora a Daňové fórum Slovenska.priblížila hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.Členovia Konzultačnej rady však podľa jej slov upozornili aj na riziká, ktoré by mohlo priniesť zavedenie povinnosti podávať daňové priznania elektronicky pre živnostníkov. Spomenuli napríklad chýbajúcu počítačová gramotnosť vybraných skupín občanov a pokrytie signálom internetu na Slovensku. Pre hladký priebeh a zvýšenie efektivity zavedenia povinnej elektronickej komunikácie pre živnostníkov by preto rada privítala rozdelenie povinnosti pre daňové subjekty do dvoch etáp.uviedol viceprezident Slovenskej komory daňových poradcov Branislav Kováč.Na stretnutí sa podľa jeho slov diskutovalo aj o spôsoboch, ako by mohla finančná správa podporiť živnostníkov pri zavedení povinnej elektronickej komunikácie. Čiže možnosti rôznych seminárov, návodov alebo technickej podpory.