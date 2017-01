Novelou atómového zákona sa posilní postavenie Úradu jadrového dozoru

Na snímke atómová elektráreň Bohunice V2. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 11. januára (TASR) - Novelou zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) sa posilní aj postavenie národného orgánu s vecnou pôsobnosťou pre výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý dnes schválil vládny kabinet. Účinnosť novely sa navrhuje na 1. augusta 2017.ÚJD má podľa návrhu novely vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní, čo sa pri zaisťovaní vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti pretavuje do požiadavky nestranného a transparentného rozhodovania bez náležitého ovplyvňovania, ktoré by mohlo ohroziť jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení v SR." uviedol ÚJD v dôvodovej správe k novele.Partnerské hodnotenie by malo smerovať k vypracovaniu národných akčných plánov a vlastných vnútroštátnych hodnotení, ktorých úlohou by malo byť riešenie partikulárnych nedostatkov zistených v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení. Požadované partnerské hodnotenia by pritom mali byť postavené na zásade vzájomnej dôvery.Súčasťou požiadavky na transparentnosť pri rozhodovaní nezávislého dozorného orgánu v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení je aj zvýšená informačná povinnosť účastníkov rozhodovacích procesov v tejto oblasti.podčiarkol úrad.Poslaním navrhovanej zákonnej právnej úpravy je zaručiť vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v SR tak, aby táto zapadala do spoločného rámca EÚ pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení.zdôraznil ÚJD.Predkladaný návrh zákona v tomto kontexte podľa ÚJD berie do úvahy aj závery obsiahnuté vo Viedenskej deklarácii o jadrovej bezpečnosti, ktorá bola prijatá v roku 2015 ako reakcia medzinárodného spoločenstva na udalosti v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima s cieľom definovať dodatočné požiadavky na jadrovú bezpečnosť existujúcich i budúcich jadrových zariadení.