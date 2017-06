Novelu o kolektívnych zmluvách treba podľa opozície prepracovať

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júna (TASR) – Opoziční poslanci kritizujú novelu zákona, ktorou sa má záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) rozšíriť aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví. Na rokovanie ju predložil rezort práce. Poslanec Jozef Mihál (nezaradený) je presvedčený, že rozširovanie KZVS by nemalo byť povinné.uviedol v pléne Mihál.Upozornil na to, že s touto novelou zákona nesúhlasila ani tripartita, teda zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľov, ale aj odbory.uviedol Mihál.Preto je presvedčený, že novelu zákona by malo ministerstvo prepracovať.priblížil zámer novely Mihál.Rozširovanie týchto zmlúv by podľa neho malo byť dobrovoľné, preto by sa mal zákon vrátiť do pôvodnej podoby, teda do stavu účinného do konca roka 2013. K tomuto predložil spolu s Janou Kiššovou (SaS) a Erikou Jurinovou (OĽaNO-NOVA) pozmeňujúci návrh.dodal Mihál.Poslanci sú presvedčení, že nútené rozširovanie KZVS je negatívne a súhlasia s názorom zamestnávateľov, že prioritnou úrovňou kolektívneho vyjednávania má byť podniková úroveň, kde si firma dohodne podmienky pre zamestnancov. Jeho návrh podporil aj Ján Budaj (OĽaNO-NOVA).podotkol Budaj.Podľa Miroslava Beblavého (nezaradený) táto novela nijako významne nepomôže pracujúcim na Slovensku a je pravdepodobne v rozpore s Ústavou SR.tvrdí Beblavý s tým, že novela zároveň ničí odbory tým, že ich nenúti pracovať, vyjednávať so zamestnávateľmi a tak napredovať.Richter upozornil, že novelu predkladá z dôvodu nálezu ÚS SR.upozornil Richter. Nesúhlasí s návrhom Mihála. Ak by bol totiž prijatý, opäť by sa do procesu zapájal rezort práce.tvrdí Richter.Vyjadril sa aj ku spomínanej kritike sociálnych partnerov.dodal Richter.