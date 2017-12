Noví zimbabwianski viceprezidenti zložili sľub

Na archívnej snímke Emmerson Mnangagwa Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harare 28. decembra (TASR) - Slávnostný sľub zložili vo štvrtok dvaja zimbabwianski viceprezidenti, ktorých do funkcie vymenoval nový prezident Emmerson Mnangagwa. Informovala o tom agentúra DPA.Prvým viceprezidentom sa stal bývalý veliteľ zimbabwianskych ozbrojených síl generál Constantino Chiwenga, post druhého viceprezidenta bude zastávať úradujúci minister obrany, národnej bezpečnosti a vojnových veteránov Kembo Mohadi.Chigengwa viedol nekrvavý vojenský prevrat, ktorý donútil v novembri rezignovať dlhoročného zimbabwianskeho prezidenta Roberta Mugabeho.Mnangagwa predstavil začiatkom decembra svoju novú vládu. Opozícia ho za to kritizovala, pretože niekoľko kľúčových postov obsadil generálmi a vojnovými veteránmi, ktorí sa zúčastnili na prevrate. V budúcom roku sľúbil Mnangagwa konanie slobodných a spravodlivých volieb.Zimbabwianska armáda v polovici novembra prevzala moc v krajine po tom, ako dlhoročný prezident Robert Mugabe odvolal Mnangagwu - považovaného už predtým za jeho možného nástupcu - z funkcie viceprezidenta. Armáda i vplyvné združenie vojnových veteránov, ktoré takisto podporovalo Mnangagwu, sa totiž obávali, že Mugabe by mohol moc odovzdať svojej neobľúbenej manželke Grace.Mugabe bol mnohými pokladaný za diktátora a hlavnú príčinu hospodárskeho úpadku krajiny, v ktorej 37 rokov takmer neobmedzene vládol.