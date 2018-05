Novinár Babčenko žije, vystúpil na tlačovej konferencii

Smrť ruského novinára Arkadija Babčenka zinscenovali v utorok 29. mája 2018 ukrajinské tajné služby. Novinár žije a predstúpil v stredu 30. mája pred novinárov na tlačovej konferencii v Kyjeve. Na snímke ruský novinár Arkadij Babčenko (vpravo) a riaditeľ SBU Vasyľ Hrycak počas tlačovej konferencie na pôde Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) v Kyjeve 30. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prípad Babčenko: Kyjev hovorí o ochrane ruského novinára, Moskva o propagande



Kyjev 30. mája (TASR) -Smrť ruského novinára Arkadija Babčenka zinscenovali v utorok ukrajinské tajné služby. Novinár žije a predstúpil v stredu pred novinárov na tlačovej konferencii v Kyjeve. Informovali o tom tlačová agentúra AP a spravodajská televízia Sky News.Riaditeľ Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Vasyľ Hrycak na tlačovej konferencii oznámil, že Babčenkovu smrť nafingovali ako pascu na tých, ktorí sa ho snažili reálne zabiť.Dodal, že akciu plánovali niekoľko mesiacov, aby odhalili plány ruských tajných služieb. Skutočného organizátora Babčenkovej vraždy zadržali, píše agentúra DPA.Kyjev a ukrajinská národná polícia v utorok informovali o zabití 41-ročného Babčenka, známeho vojnového novinára a kritika Kremľa. Novinára podľa nich napadli v jeho dome v Kyjeve a niekoľkokrát naňho vystrelili. Babčenka údajne našla jeho manželka a zavolala záchranku, strelným zraneniam podľahol pri prevoze do nemocnice.Hrycak najskôr v stredu na tlačovej konferencii ohľadne vyšetrovania novinárovej vraždy povedal, že Babčenkovo zavraždenie vyšetrili. Následne na prekvapenie prítomných novinárov zavolal do miestnosti samotného Babčenka. Ten sa poďakoval všetkým, ktorí smútili za jeho odchodom. Svoje ospravedlnenie venoval najmä rodine a nič netušiacej manželke.uviedol očividne dojatý novinár Babčenko.Babčenko sa ďalej poďakoval ukrajinskej bezpečnostnej službe SBU za záchranu svojho života. Najdôležitejšie je podľa neho to, že sa podarilo zmariť ďalšie veľké teroristické činy. Nespresnil však, o aké plány malo ísť.SBU tvrdí, že získala informáciu o pripravovanom sprisahaní a podarilo sa mu zabrániť.Hrycak ešte skôr, než predstavil živého Babčenka, povedal, že vyšetrovatelia identifikovali ukrajinského občana, ktorého najala ruská bezpečnostná služba a ktorému za organizáciu a vykonanie vraždy zaplatila 40.000 dolárov. Tento nemenovaný Ukrajinec zase najal známeho, ktorý bojoval v separatistickej vojne na východnej Ukrajine ako strelec.Ukrajina poskytne ochranu ruskému novinárovi Arkadijovi Babčenkovi, ktorý bol terčom nájomnej vraždy ruských bezpečnostných služieb, oznámil v stredu ukrajinský prezident Petro Porošenko.Kyjev v stredu oznámil, že Ukrajinskej bezpečnostnej službe (SBU) sa podarilo zmariť atentát na kritika Kremľa Babčenka. Známeho vojnového novinára najskôr v utorok vyhlásili za zastreleného, o necelých 24 hodín však vystúpil na tlačovej konferencii SBU, napísala agentúra Reuters.SBU tvrdí, že vraždu zinscenovali ako pascu na tých, ktorí sa Babčenka snažili reálne zabiť.napísal Porošenko na Twitteri.dodal ukrajinský prezident.Moskva zareagovala na akciu SBU so slovami, že príbeh novinára Babčenka zneužili ako nástroj propagandy.Ruské ministerstvo zahraničných vecí zároveň v stredajšom stanovisku vyjadrilo radosť, že novinár Babčenko je predsa nažive.Kremeľ podľa svojho hovorcu Dmitrija Peskova nedisponuje informáciami o aktuálnom vývoji v prípade novinára Babčenka.povedal Peskov, ktorého slová priniesla agentúra TASS.