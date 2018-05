Novinári dostali ceny za svoju tvorbu, uspela aj TASR

Na snímke novinár Michal Tvarožek si preberá Cenu Romana Kaliského za významný prínos v oblasti žurnalistiky z rúk riaditeľa Literárneho fondu Ladislava Serdahélyho (vpravo) na odovzdávaní Výročných cien Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2017, 10. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR – Marko Erd Foto: TASR – Marko Erd

Bratislava 10. mája (TASR) - Novinársku tvorbu v roku 2017 ocenil vo štvrtok v Bratislave Literárny fond (LF). Do súťaže o jeho Výročnú cenu, ktorú vyhlasuje Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, sa prihlásilo 130 súťažiacich s 265 príspevkami z oblasti spravodajstva, publicistiky a novinárskej fotografie.Výročnú cenu v kategórii publicistika získali Adam Valček (denník Sme), Ivica Ruttkayová (RTVS, Rádio Devín) a Miroslava Ondrejčíková (TV Markíza). V kategórii spravodajstvo dostal toto ocenenie Martin Kalužák (RTVS, Rádio Slovensko) a Marek Vnenčák (TV Markíza). V kategórii novinárska fotografia získal cenu Jozef Jakubčo (denník Sme) za sériu fotografií Sagan - miláčik publika.Mimoriadnu cenu za novinársku tvorbu v roku 2017 dostali Jakub Vilo a redakčný kolektív Sme, Jana Pataráková (RTVS, Rádio Regina Východ), Lenka Stanková (TV Markíza), Ivana Ratkovská (RTVS, Rádio Slovensko) a Alena Dudláková (Správy RTVS).Prémiu za novinársku tvorbu v roku 2017 v kategórii publicistika získali Andrej Barát (Pravda), Vladimír Kampf (Život), Peter Kubínyi (Plus 7 dní), Renáta Berciková-Némethová (Korzár), Dagmar Teliščáková (Pravda) a za internetové médiá Michaela Štalmachová (Sme.sk). V kategórii publicistika sa ďalej o prémie pre rozhlas podelili zástupcovia RTVS - Martina Bačová (Rádio Regina Východ), Hana Michalčíková, Michal Herceg (obaja Rádio Regina), Sylvia Hoffmannová, Katarína Kovačechová, Egon Tomajko (všetci Rádio Regina Stred) a Pavla Lényiová, Eva Vasilová (obe Rádio Slovensko). V podkategórii televízia uspeli Ivan Brada, Gabriela Pirošková (obaja RTVS) a Lenka Perželová (TV Markíza).Prémiu v kategórii spravodajstvo, v skupine tlač, internetové médiá uspeli Michal Frank (My Prešovské noviny) a Katarína Čižmáriková (www.sav.sk). V skupine rozhlas ocenili zástupcov RTVS - Miriam Dobrotovú (Rádio Regina), Tomáša Geršiho a Dašu Omastovú (obaja Rádio Slovensko). V podkategórii televízia uspeli Zuzana Javorová (TV Markíza) a Nikola Kaňuchová (Mestská TV Trnava).V kategórii novinárska fotografia získali prémiu Tomáš Benedikovič (Denník N) a Michal Svítok z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.povedal pre TASR Svítok, ktorého ocenili za sériu fotografií zo štrajku vo Volkswagene.priblížil reportér, ktorý vlani získal od LF Výročnú cenu za fotografie zlatého medailistu z Ria Mateja Tótha.uzavrel.LF tiež po tretí raz odovzdal Cenu Romana Kaliského, ktorú udeľuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu od roku 2016 v snahe oceniť významné osobnosti slovenskej žurnalistiky. Oceneniesi prevzal Michal Tvarožek.