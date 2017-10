Novinárku denníka Wall Street Journal odsúdili na dva roky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul/New York 11. októbra (TASR) - Americký denník Wall Street Journal (WSJ) ostro kritizoval odsúdenie jednej zo svojich reportérok tureckým súdom za článok, ktorý napísala v roku 2015 o ozbrojenom konflikte na nepokojnom juhovýchode Turecka.citovali noviny svojho šéfredaktora Gerarda Bakera.Novinárka Ayla Albayraková, ktorá má dvojaké fínsko-turecké občianstvo, sa mieni odvolať voči trestu dvoch rokov a jedného mesiaca odňatia slobody, ktorý jej turecký súd udelil v utorok. Albayraková sa momentálne nachádza v New Yorku.Správu, ktorá sa týkala ozbrojeného konfliktu medzi tureckými silami a kurdskými militantmi spojenými so zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK), zhodnotila turecká justícia ako propagandu pre teroristickú organizáciu.WSJ túto správu označil za prácu, ktorá ide do hĺbky, a je "hodná pochvaly".Výbor na ochranu novinárov (CPJ) vyzval turecké úrady, aby nenamietali voči odvolaniu a stiahli všetky obvinenia voči Albayrakovej.uviedla vo vyhlásení predstaviteľka CPJ Nina Ogňanovová.dodala.Okrem desiatok tureckých novinárov je vo väzbe v krajine naďalej aj spravodajca nemeckého denníka Die Welt Deniz Yücel. Zadržali ho v januári a dosiaľ ho ešte nepredviedli pred súd.Dnes sa v Turecku má začať proces s novinárkou Mešale Toluovou, ktorá má turecké i nemecké občianstvo a ktorú tiež obvinili z trestných činov súvisiacich s terorizmom.