Novinárky BBC žiadajú vyrovnanie platov oproti mužom

Londýn 23. júla (TASR) - Niektoré z najprominentnejších ženských novinárok a moderátoriek mediálneho koncernu BBC žiadajú vedenie, aby oveľa rýchlejšie vyrovnalo platovú nerovnováhu medzi pohlaviami. Podľa ich názoru by sa tak malo stať okamžite, a nie až o niekoľko rokov, ako to navrhuje vedenie.Známe ženy z BBC dnes napísali top manažérom otvorený list, v ktorom uvádzajú, že vyrovnanie platov má nastať oveľa skôr než v roku 2020. Poukazujú pritom na fakt, že zákon o rovnosti platov vstúpil do platnosti už v roku 1970 a zákon o rovnosti pohlaví v roku 2010.BBC musel minulý týždeň zverejniť zoznam príjmov novinárov, keďže BBC je platená aj z peňazí daňových poplatníkov. Zo zoznamu vyplynulo, že dve tretiny najlepšie zarábajúcich zamestnancov sú muži. Najlepšie platená žena zarobila menej než štvrtinu príjmu najlepšie plateného muža. Zistilo sa, že mnohí muži mali oveľa vyššie platy než ženy v porovnateľnej pozícii.Ministerka školstva Justine Greening uviedla, žez platobnej nerovnováhy v BBC. Podľa nej tieto rozdiely prakticky nemožno vysvetliť.