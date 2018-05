Novinárska cena 2017 má víťazov, pripomenula si aj pamiatku J. Kuciaka

Spomienka na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú na Radničnom námestí v Pezinku 2. marca 2018, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Víťazi Novinárskej ceny za rok 2017



Písaná žurnalistika:



Najlepší investigatívny príspevok: Vladimír Šnídl, SNS na obrane, Denník N



Najlepší rozhovor: Marek Vagovič - Bývalý šéf tímu Gorila Marek Gajdoš: Urobili zo mňa nepriateľa štátu, Aktuality.sk



Najlepší analytický príspevok: Mária Hunková - Máme lepšie nemocnice ako na Západe alebo ako sa zo strachu nebezpečne klame, Týždenník TREND



Najlepšia reportáž: Juraj Koník, Martina Koník, Tomáš Benedikovič - Takto učí dobrý učiteľ. Novinár odišiel z Bratislavy na východ a odpísané deti vyťahuje do normálneho života, Denník N



Najlepší komentár: Beata Balogová - Autorská strana Beaty Balogovej, Denník SME



Najlepší príspevok uverejnený na blogu: Radovan Bránik - Séria blogov, Blog.sme.sk



Prierezové kategórie



Najlepší regionálny alebo regionálne odvysielaný príspevok: Peter Jabrik, Jaroslav Vrábel - Séria káuz Tempus, Denník Korzár



Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra: Martin Šútovec - Séria karikatúr, Denník N



Cena za inovatívnu online žurnalistiku: Peter Nagy - SME.sluby.sk, SME.sk



Audiovizuálna žurnalistika:



Najlepší rozhovor, beseda, diskusia: Oľga Baková, Tomáš Kaminský, Ľubica Stanek, Ondrej Starinský, Andrea Horečná, Maja Hriešik - Silná zostava: Sú korupcia, podplácanie a rodinkárstvo našimi tradičnými normami?, RTVS



Najlepšia fotografia: Juraj Mravec - Mosúl cena za slobodu, Denník N, Aktuality.sk



Najlepší investigatívny príspevok: Katarína Začková - Reportéri: Zviera ako vec, RTVS



Najlepšia reportáž: Lýdia Kokavcová - Reportéri: O cigánskych studničkách; Reportéri: Myšlienky a tradície tohto národa, RTVS



ŠPECIÁLNE OCENENIA:



Špeciálna cena Novinárskej ceny 2017 a Fondu Investigatívnej žurnalistiky: Ján Kuciak



Cena Asociácie vydavateľov tlače: Tomáš Kyseľ, Martin Odkladal, Ján Petrovič, Rudo Sivý, Marek Vagovič, Peter Bárdy, Stanislava Harkotová, Jana Čunderlíková, Ján Jasenka, Mišo Čarnoky - 25 rokov Slovenska, Aktuality.sk



Cena Zastavme korupciu: Monika Tódová - Vyšetrovateľ Gorily Gajdoš: Vidím, koľko komu Penta poslala na účet, ale neviem dokázať, že je to úplatok, Denník N



Cena Otvorenej spoločnosti: Redakcia Denníka N - Vzdelávacie projekty pre stredné školy, Denník N



Cena Solutions Journalism: Juraj Koník - Takto učí dobrý učiteľ. Novinár odišiel z Bratislavy na východ a odpísané deti vyťahuje do normálneho života, Denník N



Česko-slovenská cena verejnosti: Saša Uhlová - Hrdinové kapitalistické práce, A2larm

Bratislava 4. mája (TASR) – Víťazi 14. ročníka Novinárskej ceny sú známi. Ocenenia za najlepšie práce slovenských novinárov odovzdali vo štvrtok (3.5.) počas slávnostného večera v Bratislave v 13 súťažných kategóriách, udelili sa aj štyri špeciálne ceny. TASR informoval Vladimír Čabák z Nadácie otvorenej spoločnosti.Celý galavečer bol venovaný pamiatke na zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Ten sa stal in memoriam aj držiteľom Špeciálnej ceny Novinárskej ceny 2017 a Fondu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ), ktorý vznikol ako iniciatíva Rady súťaže Novinárska cena a je súčasťou projektu Novinárska cena. Poslaním tohto fondu je podporovať prácu investigatívnych novinárov v ich práci a oceňovať a zviditeľňovať výnimočné investigatívne projekty a novinárov.