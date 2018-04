Novinka na slovenskom retailovom trhu

Tovar použitím rôznych kategórií prepraviek spoločnosti KOCKA s.r.o. je ihneď pripravený na predaj Foto: KOCKA s.r.o. Foto: KOCKA s.r.o.

Náš systém tieto riešenia ponúka:

- Uľahčuje a minimalizuje manipuláciu pri zásobovaní obchodov, prepravky a koše sú navzájom kompatibilné.

- Urýchľuje a zjednodušuje vykládku na predajni, nevyžaduje sa pracné dokladanie tovaru, stačí vymeniť prázdnu prepravku za plnú.

- Zvyšuje obrat a predajné náklady dokáže znížiť až o 60%.

- Tradičná, zároveň veľmi elegantná logistika, šetrenie nákladov pri ceste naspäť k dodávateľovi vďaka možnosti skladania a stohovania sú ďalšími vysoko cenenými vlastnosťami. Jednotky sú trvanlivé, ľahko čistiteľné, viacnásobne použiteľné, plne stohovateľné (na seba) a zasúvateľné (do seba), čím maximalizuje využiteľnosť miesta v prepravnom vozidle a zvyšuje možné prepravné kapacity.

- Výrazné šetrenie, ktoré vzniká používaním našich prepraviek pri mnohých druhoch tovaru sa zároveň vyznačuje veľkou úsporou na jednorazových obalových materiáloch, čím faktor výraznej úspory a zvýšeného predaja vystupuje opäť do popredia.

- Viditeľnejší a ľahšie dostupný je i tovar a produkty sú zároveň lepšie chránené, čo znamená menší počet poškodeného a nepredajného tovaru. Na umiestnenie cenovky, loga alebo reklamy majú prepravky špeciálny na to určený priestor.

- Zvyšuje kapacitu a dostupnosť na menšej ploche. Zároveň chráni tovar do maximálnej možnej miery.

- Atraktívny drevený vzhľad našich prepraviek zvyšuje možnosť spraviť mu lepšiu reklamu a prezentáciu. Zároveň sú viackrát použiteľné, ľahko čistiteľné a trvanlivé. Využiť sa dajú vo veľkej škále teplôt, čím sa ich flexibilita a možnosť využitia stále a stále zvyšuje.

- Recyklovateľný a „enviromental friendly“ charakter našich prepraviek je rovnako dôležitý element. Zvýraznenie skutočnosti zohľadňovania životného prostredia dosiahneme aj prenájmom nášho produktu.

Bratislava 11. apríla (OTS) - Nie jeden, ale dokonca hneď niekoľko týchto faktorov už naša spoločnosť KOCKA s.r.o. zaviedla a ďalej zavádza na trh.V oblasti balenia, skladovania a vystavenia tovaru prinášame najpokročilejšie riešenia. Týmto riešením je skutočnosť, že tovar použitím našich rôznych kategórií prepraviek je ihneď pripravený na predaj!Čo potrebuje dnešný retailing? Potrebuje procesy uľahčiť, urýchliť, zvýšiť obrat, potrebuje elegantné a zároveň tradičné riešenia, v neposlednom rade potrebuje šetriť.Produkt spoločnosti KOCKA s.r.o. sa jednoznačne radí medzi produkty unikátne a inovatívne. Predstavuje riešenia pre kľúčové výhody v oblasti nákladov, skladovania, distribúcie a predaja. Slúži obchodným reťazcom po celom svete. Zároveň poskytuje služby „na kľúč“ a spolupracuje so zákazníkom pri zavádzaní ponúkaného riešenia.Prepravky firmy KOCKA s.r.o. nesmú chýbať v žiadnom kvalitnom, modernom – Vašom obchode!