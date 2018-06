Novinkou košického Gurmán Festu bude indická a švédska kuchyňa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Košice 4. júna (TASR) - Mestský park v Košiciach sa už po deviaty raz premení na reštauráciu s pestrou ponukou jedál. Od piatka 8. do nedele 10. júna bude Košice Gurmán Fest hostiť vyše 60 vystavovateľov, ktorí podľa organizátorov potešia nielen priaznivcov vynikajúcich jedál a nápojov, ale aj príjemnej letnej zábavy.uviedol výkonný riaditeľ organizácie Visit Košice Miloslav Klíma.Na Hlavnom pódiu košické reštaurácie predstavia letné dezerty, prepelice z Malej Idy, jedlá k pivu, moderné slovenské recepty, recepty z kačacieho mäsa i rybu trochu inak. Šéfkuchár Tibor Samaranský ukáže, ako sa dá zo špargle vyčarovať obed s tromi chodmi, a v sobotu (9.6.) s deťmi pripraví hovädzí burger a ďalšie dobroty. Na Hlavné pódium zavíta v spomínanú sobotu (9.6.) moderátor šou Moja mama varí lepšie ako tvoja Milan ZimnýkovalSpoločne so šéfkuchárom Marekom Ortom predvedú, čo dokážu Šuhajíci pri panvici.prezradil šéfkuchár košickej reštaurácie Villa Regia Ladislav Miľo.V hudobnom programe sa predstavia Klasik Band Edo Klena & Klenoty, Števo Šanta & Ostrov i Old School Djs.Pre majiteľov psov budú v Dog Friendly zóne pripravené ukážky terénnych záprahov, dogfrizbee, prekonávanie parkúrových prekážok, ukážky pachových prác či dogdancing. Deti sa môžu tešiť na Uja Ľuba, maskotov, maľovanie na tvár či rôzne súťaže.Návštevníci budú tiež prostredníctvom tabletového hlasovania v stánku Visit Košice vyberať Najlepšiu reštauráciu a TOP vystavovateľa tohtoročného Gurmán Festu.Vstupenky si bude možné zakúpiť pri bránach do Mestského parku, pri Jakabovom paláci a pri Kunsthalle. Návštevníci budú mať na výber jednodňové vstupenky alebo trojdňové permanentky.Minulý rok podľa Klímu Gurmán Fest navštívilo takmer 15.000 ľudí.