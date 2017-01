Novoročný koncert v Bruseli bol bodkou za slovenským predsedníctvom

Na snímke stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 27. januára (TASR) - Príjemná kultúrna bodka za slovenským predsedníctvom v Rade EÚ, tak mnohí vnímali štvrtkový Novoročný koncert Slovenskej republiky v Bruseli. Išlo o v poradí už 13. koncert a podľa organizátorov určite nie posledný; ten budúcoročný by mal byť v znamení 25. výročia vzniku samostatnej SR a 100. výročia vzniku Československa.Tohoročný koncert sa rovnako ako podobné podujatia z minulých rokov niesol v znamení žánrovej pestrosti. Na úvod publikum nadchla a pobavila skupina Fragile, neskôr za hudobného sprievodu komorného orchestra Big Band Jula Selčana svoje umelecké kvality predviedli Andrea Zimányiová, Ondrej Kandráč a Otokar Klein. Záver patril popovej hudbe v podaní kapely Hex, ktorá sa v Bruseli predstavila vôbec po prvýkrát.Záštitu nad koncertom prevzali veľvyslanec SR pri EÚ Peter Javorčík, splnomocnený veľvyslanec SR pri Belgickom kráľovstve Stanislav Vallo, veľvyslanec SR pri NATO Tomáš Valášek a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Práve Šefčovič (vtedy v úlohe veľvyslanca pri EÚ) pred 13 rokmi zakladal tradíciu týchto podujatí, a to spolu s prvým slovenským eurokomisárom Jánom Figeľom.Vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčik zdôraznil, že štvrtkový koncert treba vnímať aj ako poďakovanie sa všetkým tým, ktorí v Bruseli pomáhali pri "úspešnom výkone" slovenského predsedníctva.," uviedol s odkazom na budúcoročný koncert.Zakladateľ kapely Kandráčovci Ondrej Kandráč priznal, že v Bruseli nevystupuje po prvýkrát, pred piatimi rokmi v hlavnom meste EÚ účinkoval s celou kapelou. Teraz vystupoval iba sám a priznal sa, že bol preňho zážitok spievať pred takou veľkou a preplnenou sálou, pričom podľa atmosféry a reakcií publika mal pocit, že vystupuje v Košiciach a nie v Bruseli. Ocenil, že po koncerte za ním prišlo veľa krajanov z východného Slovenska, ktorí ho chceli pozdraviť.Speváčka Andrea Zimányiová publikom potešila najmä šansónmi. Pripomenula, že ak v roku 2004 vystupovala (s kapelou Margot) na bruselskom Hlavnom námestí pri príležitosti vstupu našej krajiny do EÚ, teraz, po rokoch, pri ďalšom vystúpení v Bruseli, opäť zažila ten pocit, žeBraňo Kostka Slovákom v Bruseli predstavil nielen unikátny prejav a capella skupiny Fragile, ktorá tu po prvýkrát vystupovala, ale aj zmysel pre humor a mierne provokatívny dialóg s obecenstvom.opísal atmosféru zo svojho pohľadu. Kostka priznal, že sa v budúcnosti nebráni ponuke komerčne vystúpiť v Bruseli a predstaviť sa aj širšiemu publiku.dodal v závere.