Novoročný prípitok by si mali odpustiť mladiství, chorí a kedysi závis

Bratislava 30. decembra (TASR) – Silvestrovská noc sa dá príjemne prežiť aj bez väčšej dávky alkoholu. Tvrdí to riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ľubomír Okruhlica. Dospelým odporúča piť symbolicky, maximálne dve deci vína či poldeci tvrdého alkoholu. Držať tejto zásady by sa podľa neho mali aj vodiči.U mladých neodporúča ani to. Ide podľa neho o princíp.vysvetlil Okruhlica. Alkohol by mali úplne vylúčiť aj pacienti s vysokým krvným tlakom a tí kedysi od neho závislí.Ak sa niekto predsa len rozhodne piť trochu viac, mal by jesť po celý čas. Spomalí sa tým vstrebávanie alkoholu a zmiernia sa možné prejavy opitosti.uviedol Okruhlica.Následky alkoholu pomôže zmierniť oddych, dostatok spánku a tekutín, približne jeden až dva litre vody. Jeho skoršiemu odbúraniu pomôže aj vitamín C. V lekárňach sa predávajú aj rôzne preparáty, ktoré rýchlejšie rozkladajú alkohol. Tieto preparáty ale nie sú schválené lieky, poukázal Okruhlica. Z medicínskeho hľadiska to preto neodporúča.upozornil. "Vyrovnávací panák" by vynechal.K rýchlejšiemu vytriezveniu môže pomôcť aj káva. Kofeín pôsobí ako diuretikum a zrýchľuje vylučovanie alkoholu z tela. Pri normálnych okolnostiach klesne hladina alkoholu v krvi za hodinu v priemere asi o 0,2 promile.